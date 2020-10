Viande, légumes... à quel âge commencer la diversification alimentaire d'un bébé ?

C’est souvent un casse-tête pour les jeunes parents : la diversification alimentaire chez les tout petits. Ce jeudi dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed fait le point sur cette étape primordiale pour la bonne croissance d'un bébé. S'il y a des débats sur le sujet en fonction des cultures et des ethnies, une chose est certaine, rappelle le médecin : "de 6 mois jusqu'à l'âge de trois ans, l'enfant a besoin de 500 ml de lait en complément de son alimentation." La diversification commence tout de même bien avant, vers quatre mois.

Des légumes faciles à digérer

Et le premier aliment à introduire, ce "sont des légumes faciles à digérer, comme des carottes, des épinards, des courgettes... Des aliments sans pépins et sans peau", explique Jimmy Mohamed. Puis, "petit à petit vers l'âge de six mois, on s'attaque à la viande et au poisson, mixé bien-sûr. On commence par 10 grammes, soit deux cuillères à café, et on augmente progressivement à 20 grammes par jour." Mais il ne faut pas non plus oublier les matières grasses, pour aider l'enfant à prendre du poids. Et dans ce domaine, le docteur Jimmy Mohamed a ses préférences. "De l'huile de lin ou de colza, car elles sont riches en Oméga 3 et en DHA (acide docosahexaénoïque), ce qui permet de créer de la matière grise."

La diversification alimentaire doit être un jeu

Au-delà du rythme d'introduction de ces nouveaux aliments, le médecin insiste sur un point : "la diversification alimentaire doit être un jeu, on y va à la cool." Ainsi, si un enfant n'aime pas un aliment, il ne faut pas le forcer. "Ils font ce qu'ils veulent", résume-t-il.

Enfin, dernière astuce prodiguée par Jimmy Mohamed : "En cas de doute, il y a une page sur le carnet de santé de votre enfant qui est consacrée à la diversification alimentaire. Vous y trouverez de nombreuses informations, notamment l'âge pour introduire les œufs ou les féculents."