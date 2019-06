Varicelle : une épidémie touche la moitié de la France

Gare à la varicelle. Selon le réseau de veille sanitaire Sentinelles une épidémie touche actuellement une grande partie de la France. La première semaine de juin, 34 cas de cette maladie infectieuse pour 100.000 habitants ont été détectés lors de consultations de médecine générale, en France métropolitaine.

Les Pays de la Loire, l’Île-de-France et le Grand Est les plus touchées

Douze régions sont particulièrement concernées mais l'épidémie est plus forte dans les Pays de la Loire (137 cas pour 100.000 habitants), en Île-de-France (56 cas pour 100.000 habitants), dans le Grand Est (56 cas pour 100.000), dans les Hauts-de-France (56 cas également) et en Occitane (41 cas pour 100.000 habitants). Dans le Centre-Val de Loire, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Nouvelle-Aquitaine, en Normandie, en Bourgogne-Franche-Comté, en Corse et en Auvergne-Rhône-Alpes l'épidémie est plus modérée.

Chaque année, près de 700.000 cas de varicelle sont recensés et dans plus de 90% des cas chez des enfants de moins de 10 ans. Le virus connaît des pics saisonniers, notamment au début du printemps et au début de l’été.Cette maladie est quasiment toujours bénigne. La maladie guérit en une dizaine de jours, toutefois des réactivations sous forme de zona sont possibles à l’âge adulte.