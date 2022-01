Vaccin Novavax : les premières livraisons attendues en France fin février

Les premières livraisons en France du vaccin Novavax contre le Covid-19 , qui vient de recevoir le feu vert des autorités sanitaires , auront lieu la dernière semaine de février et non début février comme initialement prévu, a indiqué mardi le ministère de la Santé. "D'après les informations qu'on a, les premières livraisons sont attendues la semaine du 21 février", a indiqué le ministère lors d'un point de presse. La France devrait recevoir "entre 1,1 et 1,2 million de doses" pour la première livraison puis "800.000 doses par semaine en mars", a-t-il précisé.

Une livraison prévue initialement début février

Le ministère avait initialement prévu des premières livraisons début février. Vendredi, la Haute autorité de santé (HAS), chargée de guider le gouvernement dans sa politique vaccinale, a donné son feu vert au vaccin du laboratoire américain. Il va devenir le cinquième à être disponible en France.

Les autorités sanitaires espèrent qu'ils convaincra les personnes réticentes à se faire vacciner avec les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, basés sur une technologie jusqu'alors inédite. Celui de Novavax utilise en effet une technologie plus classique, similaire à celle du vaccin contre la coqueluche.