Urgences sous tension : le mois d’août s’annonce très compliqué dans de nombreuses villes

Si le mois de juillet est déjà tendu, en août, ce sera encore pire. "Pour des raisons de gestion des ressources et pour pouvoir donner des congés au personnel, on ferme des lits. Or, nous, on n'a pas moins de patients en août", précise Marc Noizet, président du Samu-Urgences de France. Ce sont les services d'urgence des grandes villes qui souffrent le plus entre l'afflux de touristes et les médecins qui partent en vacances. Dès lors, les urgences saturent.

Avant de vous présenter aux urgences, vous devez appeler le centre 15

Dans de telles périodes, les patients ont un rôle à jouer : appeler systématiquement le 15 avant de se présenter à l'hôpital. "Il y a un certain nombre de services maintenant qui ont une régulation médicale d'accès. Si vous ne trouvez pas un médecin qui répond à votre besoin, avant de vous présenter aux urgences, vous devez appeler le centre 15 de manière que le SAMU vous oriente dans le bon parcours, que ce soit les urgences ou des centres de soins programmés. Dans tous les cas, on ne laissera pas un patient sans le soigner", précise président du Samu-Urgences de France.

L'an dernier, plus de 40% des services d'urgence ont eu recours à ce dispositif, notamment la nuit, et dans certains départements, comme la Bretagne et la Manche, le réflexe du 15 est devenu obligatoire.