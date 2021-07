Une trentaine de cas positifs au Covid-19 dans une colonie de vacances en Corse

Une trentaine de cas positifs au Covid-19 a été détectée au sein d'une colonie de vacances dans un camping de Sagone (Corse-du-Sud), a annoncé ce samedi la préfecture du département. Les participants à cette colonie de vacances, 80 adolescents de 12 à 15 ans et leurs encadrants, avaient été testés à la demande de l'Agence régionale de Santé (ARS) de Corse, après que l’un des adolescents eut été diagnostiqué positif au Covid-19 vendredi.

L'ensemble des participants placés à l'isolement

Les résultats de ces tests RT-PCR ont montré que 30 jeunes et 3 encadrants étaient eux aussi positifs, a indiqué la préfecture de Corse-du-Sud en précisant que toute les membres de cette colonie de vacances "disposaient d’un pass sanitaire valide à leur arrivée en Corse le 9 juillet dernier". "L’ensemble des participants à cette colonie a été mis à l’isolement sur place, les personnes testées négatives étant séparées des cas positifs avérés. Les personnes négatives seront à nouveau testées en début de semaine prochaine", a ajouté la préfecture précisant que l'organisateur de la colonie assurera "le lien avec les familles".

Bien que l’ensemble des membres de la colonie aient eu des interactions "très limitées" avec les autres résidents du camping et l’extérieur, la protection civile de Corse a proposé dès ce samedi une offre de test dans l’enceinte de ce camping de Sagone. Depuis deux semaines, l’île de beauté connaît une augmentation importante des cas de Covid-19. La Haute-Corse, 2e département le plus touché de France, a même dépassé le seuil d’alerte fixé par le gouvernement. Une situation qui avait conduit le préfet à prendre de nouvelles mesures sanitaires en lançant notamment une expérimentation du pass sanitaire dans 13 établissements de la Balagne et de Saint Florent.