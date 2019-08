Une prothèse dentaire oubliée dans la gorge : le chemin de croix d'un opéré

Une mésaventure qui reste en travers de la gorge… littéralement : un homme qui n'avait pas retiré sa prothèse dentaire avant une anesthésie l'a avalée et celle-ci est restée coincée huit jours dans son gosier avant que les médecins s'en rendent compte.

Ce cas est raconté mardi dans la revue médicale BMJ Case Reports, et illustre la nécessité de retirer ses prothèses dentaires avant une opération. Car au-delà de l'anecdote, les suites de cet oubli ont été lourdes pour le septuagénaire : elles ont nécessité d'autres opérations et une transfusion sanguine. Des conséquences dont il était loin de se douter, lui qui pensait avoir simplement égaré sa prothèse.

Du sang dans la bouche

Cet électricien à la retraite de 72 ans avait initialement été opéré dans un hôpital britannique (aucun détail n'est donné pour des raisons de confidentialité) pour lui retirer une grosseur sans gravité dans la paroi abdominale. Six jours après l'opération, il se présente à nouveau à l'hôpital : il se plaint d'avoir du sang dans la bouche, des difficultés à avaler et a tellement mal qu'il ne peut manger aucun aliment solide. Les médecins mettent cela sur le compte d'une infection respiratoire et des effets secondaires de l'intubation pratiquée lors de l'opération. Ils prescrivent au patient des bains de bouche, des antibiotiques et un médicament à la cortisone.

Mais au bout de deux jours, il revient car les symptômes ont empiré. Il a la voix rauque et des difficultés à respirer, surtout quand il est couché, ce qui l'oblige à dormir assis tout droit dans son canapé. Il ne peut pas non plus avaler les médicaments qu'on lui a prescrits. Les docteurs suspectent une pneumonie d'inhalation, infection sévère qui peut survenir quand du liquide gastrique pénètre dans les poumons. Mais là, surprise : un examen endoscopique de sa gorge révèle la présence d'un objet semi-circulaire qui a causé des blessures internes. Cet objet est coincé contre l'épiglotte, le bout de cartilage qui empêche le passage des aliments et des liquides dans la trachée puis les poumons.

Des dommages sur une artère

Quand les médecins lui en parlent, l'homme fait le rapprochement avec sa prothèse dentaire, une plaque métallique sur laquelle sont serties trois dents de devant, qu'il croyait avoir perdue lors de son séjour pour la première opération. Les radios montrent que c'est bien cette prothèse qui est coincée dans sa gorge. L'homme est opéré d'urgence pour retirer l'objet et sort de l'hôpital au bout de six jours.

Mais ses malheurs ne s'arrêtent pas là. Dans les semaines qui suivent, il doit faire plusieurs allers-retours à l'hôpital à cause de saignements persistants. Ceux-ci proviennent de blessures internes causées par la prothèse oubliée. Elles sont cautérisées une première fois, avant qu'une autre opération d'urgence ne soit rendue nécessaire par de nouveaux saignements. Une artère a en effet été déchirée à cause des blessures provoquées par la prothèse. Après ces importantes pertes de sang successives, le patient doit subir une transfusion. Et il lui faudra encore attendre six semaines pour un retour à la normale…