Une femme de 85 ans retrouvée morte dans une benne à ordures de l'hôpital d'Aix-en-Provence

Une femme de 85 ans souffrant de la maladie dite à corps de Lewy, une maladie dégénérative neurologique, a été retrouvée morte dans un conteneur à l'hôpital d'Aix-en-Provence dimanche dernier, indique nos confrères de La Provence. Admise aux urgences de l'hôpital d'Aix-en-Provence vendredi avec sa fille Claudine, après une nouvelle crise, la femme avait des symptômes d'Alzheimer, de Parkinson et d'hallucinations auditives. Elle était suivie par un médecin à l'hôpital psychiatrique Montperrin, depuis 2017, précise le quotidien.

"L'hôpital n'a pas bougé"

C'est en début de soirée, alors que sa fille part chercher une boisson, que sa mère est prise en charge, emmenée dans un box des urgences. Quand elle revient, elle n'est pas autorisée à rester et doit regagner son domicile à Meyreuil, sur demande de l'hôpital. 45 minutes après être arrivée chez elle, l'établissement l'appelle et lui annonce que sa mère a disparu.

Paniquée, Claudine s'empresse de revenir à l'hôpital et demande à regarder les vidéos de caméras de surveillance. Selon son témoignage, accordée à La Provence, en raison de l'absence de la personne en charge de la vidéosurveillance, pour cause de congés, il n'était pas possible d'accéder à ces vidéos. Le personnel de l'hôpital ne disposait pas non plus des codes pour visionner les images. Claudine parcourt l'hôpital et ses environs, en vain. Elle finit par poster un message sur le réseau social Facebook pour tenter de la retrouver. À 1 heure du matin, elle décide de signaler la disparition au commissariat.

Après de longues recherches, la famille accompagnée de pompiers parviennent à retrouver la femme dans un conteneur à poubelles au sous-sol de l'établissement le dimanche. Selon la fille de la femme disparue, "l'hôpital n'a pas bougé, personne n'a rien fait".

La victime est entrée seule dans la benne à ordures

Sur les vidéos de caméras de vidéosurveillance, la dame est aperçue le vendredi vers 20h45 au sous-sol de l'hôpital, détaille La Provence. D'après ces vidéos, la victime est entrée seule dans la benne à ordures. "Elle souffre d’une fragilité psychologique et de crises de démences régulières. Elle a divagué et a pu accéder d’elle-même au sous-sol. L’enquête atteste qu’elle est entrée seule dans ce container. L’autopsie confirme qu’elle est décédée d’une pneumopathie. Des examens complémentaires sont en cours pour le confirmer", précise le parquet d’Aix-en-Provence au quotidien.

Une enquête a été ouverte sur instruction du parquet et confiée au commissariat d'Aix. La famille de la victime a porté plainte pour défaut de surveillance de l'hôpital.