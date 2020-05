Trois conseils de podologue pour préserver la santé de vos pieds

Ampoules, frictions, crevasses ou encore complications au niveau des ongles : les podologues ont eu du pain sur la planche au moment de rouvrir leurs portes, après deux mois de confinement. "Ces pauvres pieds sont souvent les grands abandonnés de notre santé", déplore Djamel Bouhabib, podologue et président de l'Union française de la santé du pied, venu délivrer ses conseils au micro d'Europe 1, mardi.

"Nos deux pieds nous servent à nous tenir debout, à marcher, à courir [...] Lorsqu'ils sont bien entretenus, nous parcourrons deux fois et demie le tour du monde au cours d'une vie." Djamel Bouhabib ne manque pas d'éloquence pour décrire l'utilité de l'extrémité de nos pattes. Il faut dire qu'il peut constater au quotidien les complications engendrées par un mauvais entretien. Il détaille donc trois gestes à adopter.

Couper ses ongles sans fioriture

Le podologue conseille de se couper les ongles de pieds au moins une fois par mois avec un bon instrument, la pince étant la plus indiquée. Surtout, il met en garde contre toute découpe un peu trop artistique pouvant précipiter l'apparition d'ongles incarnés. "On se coupe les ongles le plus droit possible, on ne tripote pas dans les coins ! La plupart des patients qui consultent pour des ongles incarnés sont des patients qui ont eux-mêmes déclenché cette pathologie." Pour les personnes diabétiques et artéritique, Djamel Bouhabib conseille même de ne pas s'en occuper soi-même.

Frotter le talon avec une pierre ponce

Il est recommandé de frotter les zones cornées de la plante des pieds une fois tous les dix jours. Le podologue invite surtout à une hydratation régulière des pieds, geste "essentiel" selon lui. "Ça évite toutes ces petites misères de type callosité que l'on peut avoir et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques."

Laver régulièrement et bien essuyer

Le lavage régulier est évidemment indispensable. Mais certains patients ont tendance à négliger le séchage. "[Il faut] bien essuyer les pieds en insistant sur les espaces inter-digitaux pour éviter la prolifération de mycoses et de champignons", prévient Djamel Bouhabib. Ces pathologies sont parfois difficiles à traiter et terriblement désagréables pour le patient.