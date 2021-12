Toutes les astuces pour faire une sieste idéale

INTERVIEW

Contrairement aux idées reçues, la sieste n'est pas réservée qu'aux enfants . Cette pratique permet à tous, des enfants aux adultes, de récupérer et retrouver toute sa vigilance . Dans l'émission Bienfait pour vous , le docteur Patrick Lemoine, auteur du livre Docteur, j'ai mal à mon sommeil : Pour dormir naturellement, donne toutes les clés pour réaliser la sieste idéale.

Pas plus de 20 minutes pour les insomniaques

"La sieste idéale, c'est celle qui fait le plus plaisir", indique d'abord le docteur sur Europe 1, estimant que chacun peut trouver son propre rythme. Toutefois, il met en garde les personnes touchées par des problèmes d'insomnie ou de dépression : "Pas plus de 20 minutes, parce qu'une sieste supérieure en durée ampute le capital sommeil de la nuit suivante."

Patrick Lemoine conseille également aux "chrono-rigides", des personnes qui n'aiment pas les changements de rythme, de ne pas faire de siestes supérieures à 20 minutes. "Si on est du matin et qu'on se lève trop tard, on a mal à la tête et on peut être de très mauvaise humeur", explique-t-il.

Faire une micro-sieste de 30 secondes

Patrick Lemoine écrit dans son livre qu'une sieste de 30 secondes suffit également pour bien récupérer. Pour ce faire, il donne une astuce simple : "On lit sur Internet un très beau poème de Salvador Dali. Après manger, il se mettait dans un fauteuil, il prenait un trousseau de clés entre son pouce et son index, et mettait une assiette par terre. Quand il s'endormait, ses doigts s'écartaient, les clés tombaient dans son assiette et cela le réveillait."

Des siestes plus longues pour les lève-tôt

De nombreux Français, comme l'animatrice Julia Vignali, se lèvent très tôt le matin et peuvent à avoir du mal à retrouver le sommeil. "Si on doit se lever tôt pour des raisons professionnelles, on a intérêt à dormir tôt bien sûr, et on peut même faire une bonne sieste supérieure à 20 minutes dans la journée parce que cela permet de payer la dette de sommeil qui est inévitable", assure le docteur, soulignant que l'on peut aussi récupérer le week-end. "C'est la pêche que l'on a dans la journée qui permet de savoir si le sommeil est correct", ajoute-t-il.

Dans n'importe quelle position

"La position n'a aucune importance" pour faire la sieste, affirme Patrick Lemoine. "Il y a plein de gens qui travaillent au bureau qui se mettent le front sur les bras quelques instants et cela marche parfaitement bien. L'important, c'est de perdre connaissance."