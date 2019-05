Sommeil : oui, les femmes ronflent autant que les hommes

Contrairement aux idées reçues, les femmes ronflent autant que les hommes. C'est ce que révèle une étude israélienne publiée en mars dans la revue spécialisée Journal Of Clinical Sleep Medicine.

Les chercheurs ont analysé le sommeil de 2.000 volontaires, hommes et femmes âgés de 49 ans en moyenne, et le résultat est sans appel. Non seulement il y a la même la même proportion de ronfleurs dans les deux sexes, mais femmes et hommes ronflent aussi à la même intensité : environ 50 décibels, soit le bruit d'un lave-linge en marche.

Ignorer le problème peut avoir des conséquences

Si aucune différence n'est décelée entre le ronflement des hommes et des femmes, les chercheurs israéliens observent en revanche que les femmes en sont nettement moins conscientes que les hommes. Parmi les 28% de femmes affirmant ne pas ronfler, 28% le faisaient pourtant, et assez fortement. Le problème, c'est qu'ignorer que l'on ronfle peut avoir des conséquences. Les concernés risquent par exemple de passer à côté d'un syndrome d'apnée du sommeil. "Chez la femme, il y a un risque majoré d'accidents vasculaires cérébraux, alors que c'est l'homme, c'est plutôt sur le plan cardiaque qu'il peut y avoir des complications", précise docteure Sylvie Royant Parola, spécialiste du sommeil, au micro d'Europe 1.

Heureusement, tous les ronfleurs n'ont pas d'apnée du sommeil. Mais si vous ronflez et que vous avez des maux de tête au réveil ou une fatigue dès le matin, homme ou femme, n'hésitez pas à consulter. Des traitements efficaces existent.