Faut-il séparer la sexualité des sentiments ?

Est-ce possible de distinguer le sexe et les sentiments ? Et si oui, est-ce un problème ? Dans l'émission Sans Rendez-vous sur Europe 1, lundi, le docteur et chroniqueur Damien Mascret analyse le lien entre les sentiments et la sexualité.

Peut-on différencier le sexe et les sentiments ?

"Sur ce plan-là, il semble y avoir un double standard, un pour les hommes et un pour les femmes. Les hommes qui multiplient les conquêtes, c'est plutôt bien vu, valorisé et un signe de virilité. Pour les femmes en revanche, c'est plutôt mal vu, comme si finalement elles ne pouvaient pas avoir d'autonomie et décider elles-mêmes de rapports sexuels, éventuellement sans sentiments, et comme s'il fallait que les femmes soient amoureuses pour s’autoriser à la sexualité. Cette façon d'obliger socialement les femmes à mélanger sexe et sentiment est encore ancrée dans les représentations de beaucoup et cela a un retentissement sur la sexualité des couples...

Quelles recherches scientifiques ont été faites ?

Des chercheurs norvégiens ont interrogé 90 couples âgés de 19 à 30 ans, formés en moyenne depuis 21 mois (de deux mois à neuf ans). Alors qu'on considère qu'après quelques années les hommes sont trois fois plus demandeurs d'un rapport sexuel que les femmes, dans ces 90 couples, ils ont observé que la femme était parfois plus demandeuse que son partenaire. C'était également souvent les femmes qui considéraient qu'il était tout à fait possible de séparer sexe et sentiment. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'aimaient pas leur partenaire ou qu'elles étaient infidèles, mais simplement qu'elles distinguaient les deux.

Es-ce un problème de distinguer le sexe et les sentiments ?

Pour les chercheurs norvégiens, si on arrive à distinguer sexe et sentiment, cela veut dire que dans sa relation on arrive à séparer les aspects sexuels des aspects émotionnels. Cela évite notamment d'utiliser la sexualité comme une arme. Il y a des couples dans lesquels la sexualité est utilisée comme une récompense, quand l'autre s'est bien comporté, ou comme une punition, avec la grève du sexe, quand on est en colère ou que l'autre s'est mal comporté.

Cette utilisation fonctionnelle de la sexualité perturbe le cycle de la libido parce que cela veut dire que le sexe n'est plus une activité ludique, intime et agréable, mais qu'il est devenu une activité qui joue avec la libido de l’autre et non avec sa propre libido. Parce que quand les deux en ont envie en principe, même si on s'est disputés, après tout on peut se réconcilier sur l'oreiller."