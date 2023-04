Redoutée en Occident par les femmes, pourquoi la ménopause est-elle positive dans la culture asiatique ?

La ménopause est une période souvent redoutée. Celle-ci représente le moment de la vie où la femme cesse d'avoir ses règles de manière naturelle et définitive. Et pourtant, en Asie, cette transition est vue de façon beaucoup plus positive qu'en France. La chroniqueuse Alexia Cornu, invitée dans Bienfait pour vous, s'est rendue sur ce continent pour mieux la comprendre.

Une renaissance, un "second printemps"

"Dans la culture asiatique, on parle de second printemps. C'est plutôt vu comme une transition positive, une nouvelle sagesse et la maturité. Durant cette période, les femmes sont finalement encouragées à se concentrer sur leur santé et leur bien-être", indique Alexia Cornu au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a une vision positive de la ménopause. "On va mettre en avant le respect de cette femme qui mature et la préservation de sa vitalité, de son énergie", souligne la chroniqueuse.

Cela va donc encourager la femme à aller sur des pratiques sportives douces, comme le yoga, à avoir une alimentation saine ou de prendre soin de son corps en utilisant des thérapies naturelles telles que l'acupuncture. Pour Alexia Cornu, c'est important de voir la ménopause comme une opportunité de se remettre au centre et de reprendre soin de soi.

En revanche, cela ne correspond pas à une réalité en Occident. En Europe, cette période reste difficile à vivre. Les symptômes comme les bouffées de chaleur, les troubles de l'humeur et du sommeil sont régulièrement mis en avant. Cependant, il y a tout de même des aspects positifs à cette étape de la vie.

Faire du sport et éviter le régime

Pour commencer, la chroniqueuse parle de liberté. "C'est souvent la période où les enfants grandissent, quittent le nid familial et on se retrouve avec plus de temps pour réfléchir à sa vie, se recentrer sur ses besoins, ses envies, ses passions et se reconnecter également à sa vie de couple", détaille-t-elle. Ce moment est l'occasion de se retrouver à deux et cela permet un nouveau souffle au niveau de la carrière. "On a aussi plus confiance en soi, donc on a moins peur d'oser et d'assumer ses priorités", ajoute la chroniqueuse au micro de Bienfait pour vous.

De plus, lors de la ménopause, il y a littéralement une diminution du métabolisme qui est dû à une baisse de la masse musculaire qui est la cause d'un changement hormonal. Les femmes vont donc avoir tendance à se mettre au régime durant cette période. "Je pense que c'est une erreur. Finalement, je vais plutôt les inviter à booster leur métabolisme en faisant des activités de renforcement musculaire avec de la gym douce. Cela va permettre de rebooster le métabolisme et de ne pas subir un stockage de graisses", conseille Alexia Cornu.