Santé : selon une étude, consommer du thé noir permettrait de lutter contre le prédiabète et le diabète

Et si, en buvant une tasse de thé, vous preniez soin de votre santé sans même le savoir. Selon une nouvelle étude, boire du thé noir pourrait aider à éviter le diabète. Une nouvelle action bénéfique, qui s'ajoute à la longue liste de bienfaits du thé sur notre santé. Ainsi, les scientifiques connaissaient déjà les bienfaits du thé vert, qui regorge d’antioxydant, protégeant notamment notre cœur et notre cerveau.

"Une meilleure élimination du sucre"

Mais cette nouvelle étude sur 2.000 personnes s’est penchée cette fois sur le thé noir. Et elle montre qu'en boire au moins deux tasses par jour est associé à une diminution du risque de pré-diabète de 15%, et du risque de diabète de près de 30%.

"Le thé permet une meilleure élimination du sucre au niveau rénal. Si on en élimine plus, forcément, il y a moins de sucre dans le sang et la glycémie baisse", explique au micro d'Europe 1, le docteur Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste à Paris.

Varier les thés

"Le mode de fabrication de ce thé, c'est-à-dire la fermentation, permet également l'apparition d'antioxydants qui vont modifier la manière dont le corps utilise le sucre en limitant ce que l'on appelle l'insulinorésistance", poursuit-elle.

Et ce médecin ajoute que pour les amateurs de thé, il est bon aussi de changer de variété de temps en temps. Attention néanmoins à ne pas trop forcer sur le thé vert qui en grande quantité peut limiter l’absorption du fer dans l’organisme.