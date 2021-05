Pourquoi le mal de dos vient souvent d'un problème de mâchoire

L’émission Sans Rendez-vous d’Europe 1 répond tous les jours aux questions de santé des auditeurs. Vendredi, Charles s’interrogeait sur les causes de son mal de dos récurent, qui pourrait venir de ses dents, ou plus précisément de sa mâchoire. Si cela ne semble pas évident au premier abord, le chirurgien-dentiste Alain Amzalag a apporté son éclairage.

La question de Charles

J’ai récemment consulté un podologue et un ostéopathe car j’ai constamment mal au dos. Ils m’ont conseillé d’aller chez mon dentiste. Est-ce vraiment utile ? J’ai du mal à comprendre la logique car je ne vois pas de lien entre mon mal de dos et mes dents.

La réponse d’Alain Amzalag

Pour bien comprendre l’incidence des dents sur les problèmes de dos, il faut imaginer que la première articulation mobile du corps, c’est l’articulation de la mâchoire. Or si, pour des raisons diverses comme des dents qui ne s’emboitent pas bien ou des prothèses inadaptées, les mâchoires ne se rejoignent pas parfaitement de manière harmonieuse, alors il y a une tension qui se créé. Et le centre de gravité du corps est dévié.

Un simple problème dentaire au niveau des mâchoires peut retentir sur les cervicales, le dos, les hanches et même au niveau des pieds. C’est ce qu’on appelle des problèmes descendants. A l’inverse, si quelqu’un a une jambe un peu plus courte que l’autre, le problème peut remonter et provoquer une douleur au niveau de la mâchoire.

Alain Amzalag est chirurgien-dentiste à Paris, également co-auteur du livre Et si le dentiste pouvait vous sauvez la vie.