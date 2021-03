Ce qu'il faut savoir sur l'automédication pour limiter les risques

Pratique très répandue, l'automédication consiste dans la consommation de médicaments par une personne sur sa propre initiative. Elle s'effectue généralement face à des symptômes simples et des maladies bénignes mais cela n'en fait pas une pratique sans risques pour autant. Mardi, dans l'émission Sans rendez-vous sur Europe 1, le docteur et chroniqueur Jimmy Mohamed a fait un état des lieux du recours à l'automédication en France et livré ses conseils pour limiter les dangers.

Un phénomène largement répandu

"L'automédication est un phénomène important. Selon les chiffres de l’Afipa, la fédération des fabricants de produits d'automédication, huit Français sur dix y avaient eu recours en 2018. Cette pratique, qui concerne les médicaments en vente libre, c'est-à-dire que l'on peut acheter sans ordonnance ou qui sont à prescription facultative, est davantage suivie par les femmes (85%) que des hommes (75%), selon la même étude.

Par ailleurs, l’automédication a une saisonnalité, ce qui est plutôt logique : 79% des Français y ont recours en hiver, 40% au printemps et 49% l'été.

Contre quelles maladies faut-il y avoir recours ?

Les Français utilisent l'automédication en premier lieu contre le rhume et l'état grippal (51%). Viennent ensuite les maux de tête (46%) et les maux de gorge (41%). D'ailleurs, l’automédication n'est acceptable que pour le traitement de symptômes simples et déjà connus ou de maladies bénignes. Au moindre doute, il est très important de demander conseil au moins à son pharmacien et de bien lire la notice du médicament. Cela permettra notamment d'éviter les interactions avec d’autres traitements qu'un patient pourrait prendre au long cours.

Est-ce que l'automédication est efficace contre une maladie qui dure ?

Même pour un rhume ou une diarrhée, en cas de persistance des symptômes au-delà de quelques jours, il est nécessaire de consulter son médecin traitant. Pour savoir quand le faire, on peut par exemple se référer à la notice de chaque médicament qui renseigne normalement sur sa durée habituelle d'utilisation.

Peut-on réutiliser les médicaments que l'on a en stock chez soi ?

Il faut être très prudent. Ce n'est pas parce que ça a marché la dernière fois pour une angine, qu'il reste un peu d'amoxicilline et que l'on recommence à avoir mal à la gorge, qu'il faut la réutiliser. A chaque nouvelle maladie, il faut remettre les compteurs à zéro. Si on a un doute sur la maladie, on peut même faire une téléconsultation, voire passer un coup de fil à son médecin ou discuter avec son pharmacien."