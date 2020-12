Qu'est-ce que la narcolepsie, cette maladie qui entraîne un trouble du sommeil chronique ?

La narcolepsie est une maladie qui touche seulement 0,05 % de la population mais qui peut-être très handicapante. Et pour cause, elle réunit tous les troubles du sommeil dans la journée, puisque la personne atteinte peut s'endormir à n'importe quel moment. Le docteur Jimmy Mohamed répond dans Sans rendez-vous, sur Europe 1, à toute les questions que l'on se pose sur cette maladie très peu connue.

"La narcolepsie est une pathologie du sommeil qui va associer en journée de la somnolence avec des accès involontaires de sommeil, irrésistibles. Elle est associée à la cataplexie, une perte du tonus au niveau de la tête tout d'un coup, déclenchée par des émotions souvent positives. Les personnes sont en train de rire, de regarder un dessin animé pour les enfants et tout d'un coup, ils tombent dans une forme de cataplexie, mais sont toujours conscients, ils ne perdent pas connaissance. Cela dure de quelques secondes jusqu'à deux minutes.

D'autres symptômes vont être associés : des hallucinations et des paralysies du sommeil. Tout d'un coup, les gens s'endorment, ils ont l'impression d'être paralysés et ne peuvent pas se réveiller. Ce sont donc plusieurs troubles du sommeil, mais qui vont se manifester souvent en journée.

D'où vient cette maladie ?

On ne connaît pas bien la cause de cette pathologie. On sait que dans le cerveau vous avez des hormones, notamment l'orexine, qui sert à réguler la veille et le sommeil. Elle serait déficitaire chez les gens qui ont la narcolepsie. Il y aurait une part génétique puisqu'on s'est rendu compte qu'on arrive à mettre en évidence certaines particularités. Il y aurait peut être un facteur déclenchant, notamment certaines infections. La narcolepsie arrive plus souvent par périodes. Il y en a un peu plus en été, comme si une infection virale saisonnière pouvait déclencher la maladie. Mais à ce stade, on n'a pas de vraies causes reconnues.

Qui est victime de la maladie ?

Cela touche plutôt l'adulte. Mais le mode de découverte, c'est plutôt chez l'enfant et l'adolescent. Donc, cela peut exister et est sous-diagnostiquée chez l'enfant. Cette maladie reste relativement rare, 0,05% de la population est concernée, même si il faut simplement se méfier. Chez l'enfant, il faut surveiller lorsqu'ils dorment plus que d'habitude avec un sommeil non-réparateur et qui vont se remettre à faire la sieste. Si un enfant, après six ans, se remet à dormir l'après-midi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas forcément de la narcolepsie. Cela peut-être soit une dette de sommeil ou une autre pathologie qu'il conviendra d'explorer rapidement.

Peut-on en guérir ?

Ces personnes qui vont également être en surpoids à cause du manque d'orexine, sujettes au diabète, et les enfants vont avoir une puberté précoce. On ne traite pas la maladie de façon définitive. C'est une maladie chronique et elle est quasiment incurable. En revanche, les traitements peuvent aider à améliorer la qualité de vie. On va diminuer la somnolence en journée, la cataplexie et toutes les comorbidités qui vont associer le diabète, la prise de poids ou certains troubles anxieux que l'on peut avoir".