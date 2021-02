Comment réagir en fonction d'où l'on a mal au dos ?

Si les douleurs au dos ne sont pas rares, elle n'en doivent pas moins être surveillées de près, rappelle le docteur Jimmy Mohamed dans Sans rendez-vous. Questionné par un auditeur d'Europe 1 qui ressent de vives douleurs dans le haut du dos le soir et le matin, notre spécialiste santé insiste notamment sur l'importance de la position lors du sommeil, et conseille de ne pas hésiter à consulter.

La question de Jean-Pierre

Chaque fois que je me couche le soir, au bout de quelques minutes, j'ai une douleur dans le haut du dos. Ça ne m'empêche pas de dormir, mais le matin, quand je me lève, j'ai une très forte douleur qui ne dure que quelques minutes quand je suis debout. Après, ça passe et je ne sens plus rien de toute la journée. Qu'est-ce que cela peut être ?

La réponse du docteur Jimmy Mohamed

"Il faut qu'on soit vigilant quand on a des douleurs au niveau du haut du dos. Autant au niveau du bas du dos, dans l'immense majorité des cas, c'est lié à un petit lumbago, des mauvaises postures, un dos un peu faible. En revanche, lorsque vous avez mal au niveau des cervicales ou un peu plus bas, au niveau des vertèbres dorsales, entre les deux omoplates, il peut y avoir des causes un peu plus graves qu'un simple problème de posture. Vous pouvez avoir des douleurs à la poitrine qui vont se projeter dans le dos, des douleurs au niveau de la vésicule biliaire qui peuvent aussi se projeter dans le dos. Il faut être un peu plus vigilant et consulter un peu plus que d'habitude.

Globalement, il y a de plus en plus de douleurs au dos et aux cervicales en cette période de télétravail généralisé. On est assis, voûté, mal positionné. L'atmosphère est un peu stressante en ce moment, donc on a des contractures, et fin de journée, on va accumuler ce stress et ces mauvaises positions qui vont se payer notamment la nuit. Le premier conseil est de ne jamais dormir sur le ventre, car c'est la pire des positions pour votre dos. Il faut essayer de dormir sur le côté ou sur le dos. Attention, avec l'oreiller : il ne faut pas que la tête soit trop penchée et fléchie, sinon, les douleurs sont assurées.

Quand vous avez des douleurs, soit c'est une douleur mécanique, par exemple, quand vous marchez, c'est douloureux et ça va mieux quand vous arrêtez, soit ce sont des douleurs inflammatoires qui vont réveiller la nuit, avec un dérouillage matinal, où on va mettre plusieurs minutes avant de chauffer les articulations. Consulter est une bonne idée car au moindre doute, vous aurez une prise de sang et des radiographies pour être sûr qu'il n'y a rien de spécial."