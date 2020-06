Quatre choses à savoir avant de vouloir se poser des extensions de cils

Ils sont appliqués en petite section au-dessus de vos yeux et permettent d'augmenter le volume et le galbe de vos cils naturels : les demandes d’extensions de cils poussent un peu partout chez les professionnels et les sites de ventes de cosmétiques. Le docteur Jimmy Mohamed a voulu, dans Sans rendez-vous, éclaircir quelques points afin d'arborer ces extensions sans avoir des répercussions sur sa santé. Pour sa part, Maud Ravier spécialiste en esthétique et fondatrice de Maud Dermo Esthetic, détaille les différentes techniques de pauses et les tendances actuelles, avant peut-être de vous faire définitivement sauter le pas.

1. Choisissez parmi les trois méthodes de pause

On confond souvent les faux cils, que l'on colle sur toute la bande de cils et que l'on retire tous les soirs. Les extensions de cils, quant à elles, se composent de différentes méthodes de pause. Maud Ravier fondatrice de Maud Dermo Esthetic, salon esthétique dans le 16e arrondissement de Paris, mais aussi en province (à Aix-en-Provence, Lyon et Nancy) les précise sur Europe 1. "La première : c'est poser un cil par un cil. On est sur du naturel et du long terme. La deuxième est hybride, c’est souvent un nouveau cil tous les trois cils. La troisième se nomme le volume russe, si vous voulez quelque chose d’extrêmement intense et de glamour. Ce n’est pas très naturel, mais ça plaît à certaines personnes d’avoir des cils très fournis. Là, vous avez trois cils sur chacun de vos cils." À vous de choisir, selon vos préférences.

2. Faites confiance aux professionnels

Avec ce nouveau phénomène répandu sur les réseaux sociaux, les risques pour le corps sont parfois laissés de côté. Dès 2015, des chercheurs ont alerté sur la dangerosité de ces extensions de cils souvent plus grands qu'au naturel augmentant le flux d'air arrivant à la surface de l’œil pouvant amener à terme des irritations et donc des micro-bactéries. "Il faut faire attention à la qualité de la colle et donc regarder si elle a été testée dermatologiquement. Attention aussi à tous ces gens sur les réseaux sociaux, les influenceuses, qui peuvent être de véritables "charlatans" en essayant de vous vendre des produits pouvant entraîner de graves allergies. Allez voir des professionnels, ça coûte plus cher mais il y aura de la qualité. C’est primordial puisque l’on parle là des yeux", conseil le docteur Jimmy Mohammed aux auditeurs d'Europe 1.

3. Ne négligez pas votre budget

Le prix, justement, parlons-en. Vouloir avoir des yeux de biche a un coût. La pause de cils est éphémère et nécessite de faire des retouches environ toutes les trois semaines. Tout simplement parce que le cil collé sur votre propre cil va tomber. Il y aura une nouvelle pousse et il faudra donc recombler toute la ligne de cil. A 100 euros minimum la pause, toutes les trois semaines, il vous faudra réserver un gros budget à l'année. "Si vous voulez des cils encore plus sophistiqués, encore plus volumineux, il faudra compter le double du prix, environ 300 euros", ajoute Maud Ravier.

4. Testez une touche de couleur pour l'été

Enfin, pour les plus aguerries qui veulent miser sur l’originalité cet été, Maud Ravier vous conseille "d’aller chercher dans le dégradé de noir et de prune". Si la spécialiste privilégie le noir tout le reste de l'année, elle n'est pas contre une pointe d'originalité les beaux jours arrivants. "Chez certaines praticiennes vous trouverez aussi des 'tie and dye' de cils (des dégradés, ndlr.)", avance-t-elle, toujours bien informée sur les nouvelles tendances à la mode.