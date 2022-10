Quatre astuces pour rendre son intérieur plus propre grâce... au café

En plus de posséder des vertus, notamment la réduction du risque d'accident cardiovasculaire lorsqu'il est consommé modérément, le café peut aussi être un allié de premier choix à la maison. Invité de l'émission Bienfait pour vous, le "Viking du ménage" Alexandre Cressiot vient expliquer comment il récupère le marc de café ou les graines pour désodoriser, nettoyer et même favoriser la pousse de ses plantes.

Désodoriser son réfrigérateur

Après avoir consommé du café, Alexandre Cressiot récupère régulièrement son marc de café et le met "dans une coupelle, un petit bol, que je place dans le frigo" pour enlever les mauvaises odeurs, raconte-t-il au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Une astuce utile, notamment à l'approche de l'hiver et de ses plats traditionnels. "Quand c'est la période de la raclette, j'en mets deux fois plus. Je prépare deux petites tasses, j'en mets une en bas du frigo et une en haut, et ça absorbe énormément les odeurs", souligne celui qui est également coach en bonne humeur domestique.

Dégraisser les canalisations

L'auteur du livre Ne jetez plus l'éponge assure qu'il en verse également dans ses canalisations d'évier, de lavabo une fois par mois. "Je fais un petit relooking à mes canalisations, c'est-à-dire que je verse du marc du café le soir, à la dernière fois qu'on va utiliser de l'eau du robinet. Je le laisse toute la nuit dans la canalisation, ça va la désodoriser", affirme-t-il, "d'autant plus quand on habite dans un immeuble puisqu'on récupère les mauvaises odeurs des canalisations des voisins".

En plus d'éliminer les mauvaises odeurs, cette astuce va permettre de dégraisser, ajoute-t-il. "Il ne faut pas le faire trop souvent", tempère toutefois Alexandre Cressiot.

Nettoyer ses inox

Les petits grains de café ont aussi une utilité pour nettoyer certaines surfaces, et aussi le corps, enchérit le "Viking du ménage". "On peut l'utiliser comme scrub (gommage). On peut très bien l'utiliser pour le corps. On se fait un scrub en mélangeant avec du miel, un petit peu de jus de citron pour 'pepser' tout ça, et on peut s'en mettre sur le visage", détaille Alexandre Cressiot sur Europe 1.

Cette technique marche aussi pour "nettoyer ses inox en le mélangeant avec un tout petit peu de savon noir ou de liquide vaisselle. Ça va faire un petit scrub qui va décrocher tout ce qui est accroché à l'inox", évoque le coach en bonne humeur domestique.

Favoriser la pousse des plantes

Enfin, la dernière vertu du café, et plus précisément de son marc, concerne la plantation car dans la terre, il agit comme un engrais naturel. "(Le marc de café) est plein d'antioxydants, mais aussi de potassium. C'est plein de bonnes choses pour soi, et pour la terre. On peut en mettre au pied de nos plantes, ça va enrichir la terre, lui donner du potassium, l'oxygéner et ça va accélérer la pousse des plantes", relève Alexandre Cressiot.