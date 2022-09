Peut-on faire pousser des plantes médicinales chez soi ?

L'arrivée de l'automne entraîne son lot des infections virales. Comment lutter contre un rhume ou de la toux ? Si les médicaments ont prouvé leur efficacité, il existe d'autres solutions plus naturelles, parmi lesquelles les plantes médicinales et les herbes. Et si elles sont disponibles en pharmacie, vous pouvez aussi les cultiver... chez vous.

Faire des infusions à partir de ses plantes

"On peut faire pousser les plantes aromatiques qu'on utilise dans la cuisine", explique dans Bienfait pour vous ce mardi Caroline Gayet, nutritionniste & herboriste. "Le thym, le basilic, le sauge, du romarin peuvent pousser sur votre balcon. Toutes ces plantes-là, à l'état frais, on peut en faire des infusions. Et quand vous avez un trouble digestif, une petite infusion de sauge ou de romarin pourra soulager un petit rhume, vu qu'on arrive dans la saison froide."

Si on sait comment traiter un rhume, comment traiter un problème gastrique ? "Quand vous avez un trouble digestif, une petite infusion de sauge ou de romarin pourra vous aider", détaille Caroline Gayet.

Des herbes accessibles à tous : "Déjà, avec des basiques qui sont relativement connues par le grand public, on peut arriver à soigner pas mal de petites bobologies du quotidien."

Autrement, où se fournir ?

Lorsqu'il s'agit de plantes, gare à bien choisir votre vendeur. "L'herboristerie est la filière la plus organisée, on en trouve notamment en ligne. Après, vous pouvez aller aussi directement chez des petits producteurs. En région parisienne, c'est difficile, mais il est plus facile en province de trouver des producteurs en plantes aromatiques et médicinales qui font très bien les choses et qui peuvent aussi faire de la vente en direct."

Les producteurs ne sont toutefois pas forcément les personnes "les plus compétentes" pour vous informer sur leur utilisation et leurs vertus. Dernière possibilité : les boutiques bio. Elles possèdent des corners avec des plantes séchées aux nombreuses vertus.