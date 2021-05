Pudding de chia et miam aux fruits : les recettes bien-être de Linda Hardy

INTERVIEW

Comment être Heureuse et en forme passé 40 ans ? Linda Hardy donne sa recette dans le livre qu'elle présente vendredi dans l'émission d'Anne Roumanoff et de son équipe de chroniqueurs Ça fait du bien. La comédienne, qui a officié trois ans dans la série TF1 Demain nous appartient, précise comment réaliser deux recettes bien-être qui figurent dans son livre : le pudding de graines de chia et le miam aux fruits. À réaliser de préférence avec des ingrédients bio, selon les préconisations de Linda Hardy.

Pudding de graines de chia

"Vous achetez des graines de chia. Le soir, vous les faites tremper dans du lait végétal, pour qu'elles gonflent. Moi, j'adore le lait de coco" conseille ainsi la comédienne. "En général, je fais ça la veille au soir. Le matin, j'agrémente tout ça d'un peu de sirop d'agave et de morceaux de banane."

Ce plat de petit-déjeuner ne se chauffe pas, "mais ça cale bien", promet Linda Hardy. "Il y a beaucoup de protéines dans les graines de chia, c'est top. Et c'est aussi super pour les problèmes de constipation."

Le miam aux fruits

Autre recette confiée par Linda Hardy : le miam aux fruits. "Vous prenez une demi-banane que vous écrasez, et dans laquelle vous mélangez des graines broyées à la fois de lin et de sésame", précise-t-elle. "Ensuite, vous ajoutez trois fruits secs que vous aimez, par exemple des amandes, des noix du Brésil et des noix de macadamia."

Il faut ensuite mélanger le tout, avant de passer à l'étape suivante. "Vous rajoutez un peu d'huile de lin ou un peu d'huile de colza. Elles sont très bénéfiques pour la santé", poursuit Linda Hardy. "Et vous agrémentez de morceaux de deux ou trois fruits de saison. Par exemple une demi-pomme, quelques fraises et quelques framboises." Une deuxième recette dont Linda Hardy vante les bénéfices. "Ça donne beaucoup d'énergie avant d'aller faire du sport", promet-elle.