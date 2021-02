Pourquoi a-t-on mauvaise haleine au saut du lit ?

Nous connaissons tous le problème. Au réveil, difficile d'affirmer que notre haleine "sent la rose", pour reprendre l'expression consacrée. Nathan, un auditeur de l'émission Sans Rendez-vous sur Europe 1, se demande pourquoi on a mauvaise haleine au saut du lit. Le docteur Jimmy Mohamed lui a répondu et a expliqué l'origine de ce qu'on appelle scientifiquement "l'halitose". Le médecin en a profité pour livrer quelques conseils pour tenter d'atténuer ce problème qui peut rendre la vie difficile pour celui qui en souffre... ou pour celui qui doit supporter la mauvaise haleine de son partenaire.

Le rôle de la leptine, l'hormone qui provoque la satiété

"Le matin, avoir mauvaise haleine est physiologique et tout à fait normal. Lorsque vous dormez, vous ne mangez pas. Le soir on fabrique une hormone qui s'appelle la leptine, qui va justement provoquer la satiété. C'est pour ça qu'on va se coucher et ne pas se réveiller dans la nuit pour manger. Ceux qui vont se coucher assez tard, vers minuit ou une heure du matin, ne vont pas fabriquer cette leptine et vont davantage manger. C'est pour ça que quand on travaille de nuit, on mange un peu plus.

Sauf qu'en temps normal, on ne mange pas la nuit et on se réveille le matin à jeun. Et quand on est à jeun, on fabrique des corps cétoniques qui vont sentir une odeur particulière et vont faire qu'on va sentir un peu mauvais de la bouche. Normalement, après un petit déjeuner et un brossage de dents, ça rentre dans l'ordre.

Une origine dentaire dans la plupart des cas

L'halitose, le fait d'avoir une vraie mauvaise haleine, touche 50% de la population dans le monde occidental. Dans l'immense majorité des cas, l'origine est dentaire. Le plus souvent, c'est lié à la plaque dentaire qui va s'accumuler, ou à des aliments qui vont rester coincés entre les dents. Sauf que les bactéries ont besoin d'un peu d'oxygène et aussi de protéines qu'on va leur déposer, donc elles vont synthétiser cette plaque dentaire qui va donner cette mauvaise haleine. Dans l'immense majorité des cas, le fait d'aller voir le dentiste et de faire un détartrage, en réapprenant à vous brosser les dents correctement, permettra de régler ce problème de mauvaise haleine.

La viande et le café favorisent la mauvaise haleine

Souvent, on oublie qu'il y a un rôle des protéines. Ceux qui vont manger beaucoup de viande, notamment quand ils font de la musculation, vont avoir une mauvaise haleine plus importante que les autres. Le fait de consommer des boissons astringentes comme le café ou l'alcool, qui vont assécher et rendre la salive moins abondante, va permettre aux bactéries de proliférer. Si vous buvez beaucoup de café, il faut boire un verre d'eau pour compenser.

Vous pouvez aussi mâcher un chewing-gum sans sucre, qui va stimuler les glandes salivaires. Parfois, vous avez un problème de sinusite chronique qui va entrainer un écoulement entre l'arrière gorge et l'arrière nez qui va donner cette mauvaise haleine. Là, c'est direction l'ORL si vous avez le nez en permanence enrhumé.

Le fait d'être masqué en ce moment peut-il aggraver le problème ?

Cela va surtout protéger votre entourage. Mais à force de sentir votre propre odeur, vous êtes peut-être perturbés. C'est le temps de changer de masque puisque malheureusement, cette odeur, vous allez la sentir."