Pollens : risque d'allergie très élevé dans le Sud

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a mis à jour sa carte des risques d'allergies au pollen, vendredi. Selon le RNSA, le risque lié aux pollens de cyprès est très élevé autour de la Méditerranée, dans le Sud-Ouest, ainsi qu'en Corse.

© capture d'écran RNSA

Le risque varie entre moyen et élevé sur le reste du territoire. "Sur le reste de la France ce sont essentiellement les pollens d'aulne qui sont responsables d'un risque d'allergie variant entre le niveau moyen et élevé", précise le RNSA. Les départements de l'Île-de-France, de l'Est, du Centre et des Alpes sont concernés par ce risque élevé.

La Sarthe, la Mayenne et l'Orne sont les trois seuls départements de France a présenter un risque d'allergie faible dans ce dernier point de vigilance du RNSA.