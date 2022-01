Peut-on se faire vacciner lorsqu'on est cas contact ou positif au Covid-19 ?

DÉCRYPTAGE

En pleine cinquième vague de Covid-19 , et alors que l'adoption définitive du pass vaccinal par l'Assemblée nationale n'est plus qu'une formalité , c'est une question que de nombreux Français peuvent se poser : peut-on se faire vacciner lorsqu'on est cas contact ou positif ? Europe 1 fait le tour d'horizon des différents cas de figure.

Cas contact ? Il faut attendre sept jours avant la vaccination

Si vous êtes cas contact et que vous devez vous faire vacciner dans les sept prochains jours, il faut attendre la fin de ce délai avant de recevoir votre injection. Dans le cas où votre test vire positif, mais que vous ne développez aucun symptôme : pas besoin de vaccin, votre système immunitaire est stimulé. Une infection équivaut à une dose.

Vacciné moins de 15 jours après une infection ? Une seule stimulation immunitaire

Enfin, si vous attrapez le Covid-19 moins de 15 jours après une injection, attention. "On considère que ça correspond à une seule et même stimulation immunitaire", explique l'infectiologue Emmanuel Piednoir au micro d'Europe 1. Concrètement, s'il s'agit alors de votre deuxième dose, vous devez tout de même effectuer votre dose de rappel. Dans le cas contraire, votre pass vaccinal ne sera plus valable passé le délai en vigueur à ce moment-là.