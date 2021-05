Peut-on brusquement devenir allergique au lait de vache ?

Gaz, ballonnement, nausées, diarrhées... Les intolérances alimentaires sont la source d'un inconfort digestif qui peut s'avérer très douloureux. Elles peuvent être facilement identifiées en retirant de son assiette les aliments suspects, afin de voir si l'on se sent mieux ou pas. Mercredi, le docteur Peyrin-Biroulet, professeur de gastro-entérologie, répond à une auditrice de Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1, qui se demande si l'inconfort intestinal provoqué par l'ingestion de certains fromages ne cacherait pas une allergie au lait de vache.

La question de Jeanne :

"Dès que je mange du fromage au lait de vache, surtout le soir, j'ai des problèmes de digestion. Je me sens ballonnée et j'ai des gaz. Je n'ai pas ce problème avec les fromages de chèvre. Est-ce que l'on peut devenir allergique au lait de vache d'un coup, à l'âge adulte ?"

La réponse du docteur Laurent Peyrin-Biroulet, professeur de gastro-entérologie au CHRU de Nancy :

"D'après moi, ce n'est pas une allergie aux protéines du lait de vache. C'est plutôt une intolérance au lactose, qui est un sucre contenu notamment dans les produits laitiers. L'allergie aux protéines du lait de vache est quelque-chose qui apparaît surtout chez le nourrisson. Pourquoi vous n'avez pas de symptômes avec le fromage de chèvre ? Probablement parce qu'il contient beaucoup moins de lactose.

Des examens sont-ils nécessaires ?

Il faut utiliser des laits sans lactose. Ou alors, se focaliser sur les fromages pauvres en lactose. Le diagnostic n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On peut faire des analyses un peu compliquées, comme des tests où l'on va regarder ce qui se passe dans la respiration. Mais on peut établir un premier diagnostic en constatant que l'on se sent mieux en évacuant tout ce qui est lactose, et pas bien quand on en réintroduit dans son alimentation."