Pasteurdon : Alexandra Lamy déclare sa flamme "aux héros" de l'Institut Pasteur, les chercheurs

INTERVIEW

Depuis neuf ans, elle est le visage et la voix du Pasteurdon. Marraine engagée, Alexandra Lamy a vanté sur Europe 1 le travail méconnu des chercheurs de l'Institut Pasteur, qui lancent cette semaine un grand appel national à la générosité. "L'institut Pasteur est connu dans le monde entier, mais bizarrement, dans notre pays, personne ne sait exactement ce qu'il s'y passe", déplore l'actrice.

Un amour débordant pour "ces héros"

Depuis 2011, Alexandra Lamy a multiplié les visites au sein du centre de recherche de la fondation française, où travaillent 1.500 chercheurs. Ainsi, l'actrice a découvert plus précisément leurs travaux sur la résistance aux antibiotiques, le Sida ou les cancers. "Moi, je les adore, d'abord parce que c'est notre santé" qui est en jeu, explique-t-elle. "Ils font un travail énorme, et cela coûte énormément d'argent. C'est pour cela que nous faisons appel à la générosité du public." Avant de conclure : "On les aime, ce sont eux les héros !"

"J'allais à l'école Pasteur"

Bien avant d'être la marraine du Pasteurdon, Alexandra Lamy a grandi dans les Cévennes, avec le souvenir de Louis Pasteur, "un héros" dans la région. Au 19ème siècle, "l'économie du pays était le ver à soie. Il y a eu une épidémie, et on a fait appel à Pasteur pour régler le problème." Son intervention a permis de sauver la filière, faisant de lui une personne reconnue.

"J'allais à l'école Pasteur", raconte Alexandra Lamy. "Je passais tous les jours devant la maison de Pasteur, à côté de chez mes parents." Pas très loin, "il y a avait la statue de Pasteur, tout le laboratoire de Pasteur." Ce nom a donc très vite fait partie de la vie de l'actrice, qui savait très jeune "qui était Pasteur". C'est pourquoi, quand l'Institut Pasteur a fait appel à elle pour être la marraine du Pasteurdon, Alexandre Lamy a dit "oui tout de suite".