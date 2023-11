Pascal Praud et vous - Vieillissement : «Un exercice physique quotidien est un point clé», promet le docteur François Sarkozy

Dans son premier ouvrage "Vieillir heureux, c'est possible", publié en septembre dernier, le docteur François Sarkozy donne les clés pour vivre mieux et longtemps. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le spécialiste insiste sur la nourriture et l'exercice physique. "Sédentarité et malbouffe sont les deux maux du XXIe siècle. Maintenant, on arrive à comprendre comment ça fonctionne", assure-t-il au micro d'Europe 1. Selon lui, on sait depuis longtemps que 20% du génome sert à coder des grosses molécules d'ADN, protéines et enzymes, qui vont faire fonctionner notre corps. "En revanche, 80% on ne savait pas très bien à quoi ça servait", note le docteur.

Mais aujourd'hui, les spécialistes se sont aperçus que cela correspondait à l'épigénome. "Cet épigénome est impacté par notre comportement et notre mode de vie. Donc, un exercice physique quotidien est un point clé", assure François Sarkozy.