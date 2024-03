Pascal Praud et vous - Le tabac, le cannabis ou encore le diabète participent au trouble de l'érection selon docteure Hélène Sussman

Une bonne hygiène de vie apporte énormément de vertus et notamment une bonne érection ! Invitée sur Pascal Praud et vous, docteure Hélène Sussman, autrice du livre "Le Sexe des Hommes, l'érection sans tabou", explique qu'une mauvaise hygiène à des conséquences sur l'érection.

Il existe de nombreux facteurs qui peuvent participer à ces troubles de l'érection. "Le tabac, et qui plus est le cannabis, sont des tueurs de l'érection. C'est très clair. Et le diabète est également un tueur de l'érection. Tous ou presque tous les diabétiques qui ont plus de dix ans de diabète ont des très gros problèmes d'érection", raconte la docteure sur Europe 1.