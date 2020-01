Pas d'excitants et de téléphone portable, une sexualité épanouie : nos conseils pour bien dormir

À chaque début d'année intervient sa valse de bonnes résolutions. Le sommeil est souvent négligé, pourtant, il devrait être au centre de toutes nos attentions. Dans l'émission Sans rendez-vous, sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed livre ses conseils pour mieux dormir. Il s'appuie notamment sur les recommandations de la National Sleep Fondation.

Comment savoir si on est en proie à des troubles du sommeil ? La National Sleep estime qu'il faudrait s'endormir en 30 minutes ou moins, ne pas se réveiller plus d’une fois par nuit et ne pas s’éveiller plus de 20 minutes par nuit. En ce qui concerne la durée, évidemment cela varie en fonction de chacun, mais la National Sleep fondation recommande aux adultes de 26 à 64 ans de dormir sept à neuf heures par nuit et de sept à huit heures après 65 ans.

Faire de l'exercice

Pratiquer une activité physique durant la journée améliore la qualité du sommeil. Et s'adonner le soir à un exercice d'intensité modérée, peu de temps avant le coucher, n'affecte pas le sommeil. Petite astuce : prendre un bain 90 minutes avant le coucher permet de s’endormir plus rapidement. Le bain chaud permet en effet de stimuler notre système de thermorégulation et de mieux "caler" notre horloge biologique.

Ne pas utiliser son téléphone avant de dormir

Eviter la lumière bleue des écrans permet d’éviter un décalage de l’horloge biologique, avec des effets néfastes sur notre sommeil, notre métabolisme et notre santé cellulaire. La lumière bleue entraîne des anomalies dans les niveaux de plusieurs protéines, dont la mélanopsine qui supprime, sous l’effet de la lumière, la mélatonine, responsable de la régulation de notre sommeil.

Attention aussi au bruit ! Une exposition occasionnelle à régulière, à des niveaux sonores supérieurs à 55 décibels a été associée au risque de troubles du sommeil et de troubles cardiaques.

Halte aux excitants

Thé, café et boissons riches en vitamines C retardent l’endormissement et favorisent les réveils nocturnes. La caféine est un excitant capable d’éliminer la sensation de sommeil mais décale aussi notre horloge biologique : un double expresso trois heures avant le sommeil décale de 40 minutes notre horloge biologique.

L'alcool est également un puissant inducteur de sommeil. Mais finalement, il va interférer avec l'homéostasie du sommeil, par entraîner l’insomnie.

Une sexualité épanouie

Une sexualité et une vie de couple épanouie sont associées à une bonne qualité de sommeil. Une étude révèle que les femmes dormant moins de cinq heures par nuit sont 30% moins susceptibles d'être sexuellement actives que les femmes du même âge qui dorment sept à huit heures.

Enfin, il faut attention à l’environnement de sommeil. Une étude clinique a ainsi mis en évidence une amélioration de la qualité du sommeil lors du passage d’une ancienne à une nouvelle literie. Alors, dormez, c'est bon pour la santé !