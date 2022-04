Pâques : quoi manger pour éviter les boutons ?

Comment se faire plaisir à Pâques sans risquer une éruption cutanée ? C'est la question que beaucoup se posent avec le retour du chocolat sous toutes ses formes. Fort heureusement, il existe des astuces pour éviter les boutons, sans se priver. C'est ce qu'explique Maud Ravier, chroniqueuse beauté de l'émission Bienfait pour vous. Au micro de Julia Vignali et de Mélanie Gomez, elle propose notamment un chocolat à privilégier les boutons, et livre ses recettes pour pallier une éventuelle éruption cutanée.

Choisir des chocolats sans sucre

Pour passer la période de Pâques sans se priver, Maud Ravier met ainsi en avant des chocolats sans sucre, issus des cuisines du chef Yannick Alléno en collaboration avec Aurélien Rivoire. "On peut y aller non-stop", avance la chroniqueuse sur Europe 1. "Ils sont raffinés, et on peut les manger sans se priver parce qu'il n'y a pas de sucre. C'est zéro complexe, zéro frustration", précise Maud Ravier au micro d'Europe 1.

Pour réaliser ces chocolats, les chefs cuisiniers "utilisent de l'eau de bouleau, qui leur permet d'obtenir des chocolats dix fois moins sucrés que le chocolat traditionnel", souligne la chroniqueuse beauté.

Opter pour les huiles essentielles en cas de boutons

Si vous êtes déjà concerné par l'acné, pour ne pas l'aggraver, Maud Ravier affirme qu'il faut éviter "les aliments à indice glycémique forts tels que le chocolat, les gâteaux et les bonbons. Il y a aussi les pommes de terre, les pâtes, les riz, et les aliments privés de leurs fibres comme le riz blanc". La chroniqueuse beauté préconise plutôt des huiles essentielles pour prévenir les boutons. "Je conseille d'utiliser régulièrement des huiles essentielles d'aneth ou de gingembre sur des petites pastilles ou des petits bouts de pain qui stimulent le système digestif", avance-t-elle.

Et si c'est "trop tard", le romarin peut être une bonne solution car "il stimule et détoxifie le foie", tout comme les huiles essentielles de menthe poivrée. Enfin, la spécialiste parle d'une autre huile "assez spectaculaire", celle de Manuka. "Elle est 20 fois plus efficace que l'huile essentielle de tea tree. Elle est extraordinaire pour tout ce qui est acné sévère, et cela aide à la cicatrisation rapide", concède la chroniqueuse. Toutefois, l'ingestion d'huile essentielle n'est pas recommandée pour les femmes enceintes.