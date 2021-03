Panaris : quelles causes, quels symptômes et quel traitement ?

C'est une infection dont beaucoup de personnes peuvent souffrir aux doigts ou aux orteils : les panaris sont une inflammation cutanée assez douloureuse. Le pharmacien de Rémy, auditeur d'Europe 1, a diagnostiqué qu'il avait visiblement cette pathologie à l'ongle de son index, avec une petite poche de pus. Il se demande donc comment le traiter et le docteur Jimmy Mohamed s'attarde, mardi après-midi, dans l'émission Sans Rendez-vous, sur la manière de reconnaître le panaris et de s'en débarrasser.

"Le panaris peut survenir notamment chez les personnes qui se rongent souvent les ongles, ce qu'on appelle l'onychophagie. C'est une infection bactérienne des tissus cutanés et sous-cutanés. Ça commence par un petit bobo, qui peut donc être lié au fait de se ronger les ongles, mais ça peut également être une manucure un peu ratée, lorsqu'on s'arrache les petites peaux qu'on appelle les cuticules. À ce moment-là, on a une porte d'entrée vers la maladie et des bactéries peuvent survenir et donner ce panaris qui, au bout de deux à cinq jours, va donner cette 'collection' douloureuse.

Comment se forme le panaris ?

On n'est pas tous égaux face aux panaris. Certains ne vont jamais en faire de leur vie, d'autres vont en faire assez régulièrement. On sait qu'il y a certains facteurs de sensibilité du panaris, notamment si vous êtes diabétique, si vous avez des maladies avec des immunosuppresseurs ou si vous buvez de l'alcool. Dans ces cas-là, vous avez une fragilité particulière à faire des surinfections, notamment au niveau des doigts.

" Ça va parfois décoller l'ongle, qui va avoir un aspect un peu blanchâtre "

En revanche, on sait que cela va commencer toujours de la même façon, avec une petite plaie, un petit bobo qui va ensuite lancer. Ça gonfle, c'est chaud, c'est douloureux. Et puis, au bout de quelques jours, une boule de pus va se former. Ça va parfois décoller l'ongle, qui va avoir un aspect un peu blanchâtre.

Comment le soigner ?

Pas soigné, le panaris peut se transformer en panaris profond. C'est une atteinte de ce qu'on appelle les gaines. Il faut bien comprendre que dans le doigt, vous avez des tendons et des petites poulies qui permettent de fléchir les doigts. Lorsque le panaris n'est pas traité, les bactéries vont se diffuser et se propager tranquillement le long de votre main et de ces gaines. C'est ce qui va faire que vous allez avoir du mal à fermer la main. À ce moment-là, le chirurgien est obligé de tout nettoyer et de tout enlever, même si le meilleur des traitements est de commencer à désinfecter dès le début.

Le panaris va évoluer de deux façons : soit il va se collecter et former une boule de pus, et là c'est le chirurgien qui doit vous l'enlever. Si vous percez vous-même, un peu de liquide va partir. Mais si on fait cela, on peut mal le faire. Et même quand on le fait bien, il va rester la coque du panaris qui va faire qu'il va repousser dans quelque temps. C'est le chirurgien qui doit l'enlever au bloc opératoire. Il ne faut pas oublier d'avoir sa vaccination contre le tétanos à jour, parce qu'il y a une plaie. Sinon, on désinfecte et on fait des bains de Dakin et d'hexomedine, trois à quatre fois par jour. Souvent, ça passe comme ça."