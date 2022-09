Oui, on a tous besoin de caresses

"Quoi de pire qu'une vie sans contact, sans douceur et sans caresse ?" Dans son livre "La force de la caresse" paru aux éditions du Rocher, le Dr Véronique Lefebvre explore ce geste ancestral. Invitée au micro d'Europe 1 ce mardi, elle explique pourquoi nous avons tous besoin de caresses dans la vie. "Nous avons besoin d'un contact physique", détaille-t-elle dans Bienfait pour vous ce mardi. "Nous, pauvres êtres humains, avons besoin de marques de tendresse, de sensorialité. Mais attention, avec la caresse, vous avez les deux pôles : à la fois la tendresse, la sensualité et le sexe."

Et même avant de venir au monde, l'être humain est bercé par les caresses. "Quand on porte un bébé, on caresse d'abord le ventre avec une jolie voix et de la musique son petit bébé", détaille le Dr Véronique Lefebvre au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. "Dès qu'il naît, on lui caresse le crâne, on lui donne son petit duvet, on lui donne une enveloppe corporelle et on lui dit 'Tu fais partie du monde des vivants et tu es, grâce à cette caresse enveloppée, bienvenue dans notre monde."

"Les hommes ont besoin d'affection et de câlins"

Une caresse revêt plusieurs formes. Elle peut tout simplement être une main sur l'épaule pour remonter le moral en cas de coup dur. "Pour les patients dépressifs, les patients qui ont de mauvaises nouvelles, et Dieu sait si on en annonce à l'hôpital, c'est très important d'avoir cette prise en charge globale."

Et si la caresse est un mot féminin, les hommes savourent, eux aussi, ce geste. "On dit que les hommes sont virils, mais ils ont aussi besoin beaucoup d'affection et de câlins", analyse le Dr Véronique Lefebvre. Avec les enfants, les comportements changent et la maman n'est plus l'unique parent à entretenir des moments privilégiés. "Ça s'inverse : on voit aujourd'hui beaucoup de papas qui font du peau à peau dans les maternités. Il n'y a pas que les mamans et ils adorent ça."