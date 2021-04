Oui, le réchauffement climatique a déjà un impact sur votre santé

En cette Journée de la Terre, le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1, évoque le lien, qui ne paraît pas forcément évident, entre le changement climatique et notre santé au quotidien. En effet, la hausse des températures favorise la multiplication de certaines plantes allergisantes. Par ailleurs, les émissions de particules fines engendrées par les activités humaines provoquent de nombreuses infections respiratoires, notamment en fragilisant notre système immunitaire face à certains virus.

De quelle manière le réchauffement climatique accroit les allergies ?

On pense souvent, à tort, que le réchauffement climatique ne concerne que la planète alors qu'il a un impact sur notre santé. Saviez vous qu'il existe un lien entre le réchauffement climatique et les allergies saisonnières ? La hausse des températures, avec des automnes et des hivers plus doux, favorise l'expansion d'une plante qu'on appelle l'ambroisie, dont le pollen augmente les allergies saisonnières.

Qui dit réchauffement climatique dit aussi augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et on le sait, ce dioxyde de carbone favorise le développement de la végétation. Il existe donc un lien entre l'augmentation des allergies et la hausse globale des température. Sans parler des vagues de chaleur et de canicules, auxquelles l'organisme s'adapte difficilement, ou même de l'augmentation de certains moustiques qui pourraient nous transmettre des maladies comme la dengue, la fièvre jaune ou même le chikungunya.

Comment les particules fines parasitent-t-elles notre système respiratoire ?

La pollution atmosphérique est néfaste pour notre santé, ce lien a été clairement établi par de nombreuses études. Et pourtant, cela paraît parfois abstrait. Si je prends l'exemple des microparticules - si fines qu'elles ne peuvent pas être éliminées par le mucus, c'est-à-dire par vos sécrétions bronchiques -, celles-ci vont envahir la circulation pulmonaire, stagner à un endroit où elles ne devraient pas, et entrainer une inflammation. Vous allez à ce moment-là avoir plus de crises d'asthme ou plus de bronchites chroniques. Cela peut aussi aggraver certaines maladies comme l'hypertension artérielle, et déclencher des infarctus.

Par ailleurs, la membrane qui sert de barrière entre les poumons et la circulation sanguine va devenir plus perméable à cause des particules fines et de l'inflammation chronique. Elle va donc faciliter l'entrée des virus, et donc des infections respiratoires. D'ailleurs, certaines études suggèrent un rôle de la pollution dans la surmortalité liée au coronavirus.

Comment limiter l'impact du réchauffement climatique sur notre santé ?

On peut essayer de limiter l'impact sur son quotidien des allergènes et de la pollution en essayant d'ouvrir ses fenêtres très tôt le matin, ou en surveillant les taux de particules fines et la concentration en pollen dans l'atmosphère sur certains sites internet. Mais, contrairement au coronavirus, il n'existe pas de vaccin contre la mauvaise qualité de l'air et le changement climatique. Le remède viendra tout simplement d'une limitation de nos émissions de CO2.