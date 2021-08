Obligation vaccinale : des pompiers de Haute-Savoie suspendus

"Moins d'une dizaine" de sapeurs-pompiers de Haute-Savoie ont été suspendus depuis lundi en raison de l'application progressive de l'obligation vaccinale, a indiqué le directeur des pompiers du département. Jusqu'au 15 septembre, les pompiers, comme l'ensemble des professionnels de santé concernés, doivent présenter un test covid négatif, s'il ne sont pas encore vaccinés, pour pouvoir travailler.

Une poignée d'entre eux n'ont pas présenté ce test lundi pour leur prise de poste, ce qui a conduit à leur suspension, avait indiqué jeudi matin le quotidien régional le Dauphiné Libéré, citant trois d'entre eux. "Je me suis présenté à la garde et je me suis fait jeter comme un moins que rien, après 21 ans de service. Mon autotest n’a pas suffi", a raconté l'un d'eux au journal. "Il a fallu faire des exemples et on a été les premiers à en faire les frais."

"Beaucoup de communication en interne"

Pascal Lorteau, le directeur du SDIS de la Haute-Savoie, a confirmé que "moins d'une dizaine" de sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, ont été suspendus depuis lundi "car ils n'avaient pas produit de résultat négatif" de test. Il précise que les pompiers cités par le Dauphiné Libéré ont depuis vu leur suspension levée car ils se sont "mis en conformité". Certains étaient toujours concernés, ce jeudi après-midi, par cette sanction.

"Il faut le rapporter à un total de plus 3500 sapeurs-pompiers" dans le département, insiste Pascal Lorteau, assurant qu'il y a eu "beaucoup de communication en interne (...), de pédagogie". "Il faut se rendre à l'évidence : vis-à-vis de quelques-uns des agents, même les meilleurs arguments de bon sens ne portent pas", regrette le directeur. Selon l'application progressive de cette obligation - qui concerne les soignants et les salariés des Ephad notamment -, il faut présenter au moins un test négatif jusqu'au 15 septembre, puis au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 jusqu'au 15 octobre pour ne pas être suspendu. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, cela entraîne une suspension de salaire.

Début août, l'un des principaux syndicats de pompiers professionnels français, la FA SPP-PATS, avait annoncé avoir déposé un préavis de grève nationale illimitée pour protester contre l'obligation vaccinale des pompiers.