Les contes, une solution miracle pour apaiser nos enfants irrités lors des Fêtes

La période de Noël, aussi magique soit-elle, peut vite devenir stressante pour les petits, dont les habitudes sont bousculées. Repas qui n'en finissent plus, heures de coucher retardées, cadeaux parfois décevants... Autant d'éléments qui mettent les nerfs des petits à rude épreuve. Invitée dans Bienfait pour vous ce mardi sur Europe 1, Valérie Roumanoff, hypnothérapeute, explique pourquoi les contes et tout particulièrement les contes hypnotiques, sont la solution idéale pour les apaiser.

Ils favorisent l'endormissement

Les parents le savent bien : les enfants s'endorment plus facilement avec des histoires du soir et encore plus avec des contes hypnotiques. Pourquoi ? Car le conte hypnotique s'appuie sur le principe de la dissociation, un état modifié de conscience propice à l'endormissement. Valérie Roumanoff, hypnothérapeute et autrice du Marchand de sable va passer, écrit des contes hypnotiques pour les petits dans lesquels de jeunes animaux finissent par s'endormir paisiblement. Des personnages auxquels nos enfants peuvent facilement s'identifier.

Ils calment la respiration

La manière dont les parents lisent des histoires à leurs enfants n'a rien d'anodin. Les contes de fées et les contes hypnotiques peuvent calmer la respiration de nos petits si on les lit correctement. L'idéal est de se synchroniser sur la respiration de l'enfant. On va d'abord commencer à parler assez puis on va ralentir progressivement. On parle alors sur l'expiration de l'enfant, qui va peu à peu se calmer.

Ils font travailler l'inconscient

Les enfants sont extrêmement réceptifs à l'hypnose car ils sont dans cet état toutes la journée. Quand ils jouent, ils sont totalement absorbés par les histoires qu'ils se racontent. Avec le conte hypnotique, on utilise également des images et des histoires. C'est une combinaison de la magie de l'imaginaire et de l'hypnose. Ces récits, remplis de métaphores, s'adressent à l'inconscient des enfants. Certains petits peuvent y être réceptifs dès l'âge de trois ans et c'est une bonne chose : la lecture de ces contes va venir nourrir leur imaginaire et amplifier leur ouverture d'esprit.

Ils font rire

Les contes regorgent de traits d'humour et ce n'est pas anodin : ils amènent l'enfant à rire de lui-même et de sa propre problématique. Une bonne manière de calmer ses frustrations en dédramatisant la situation.

Ils répondent à toutes les problématiques

Chaque histoire va répondre à plusieurs thèmes. Elle est donc assez générale et ne vient pas cibler un seul problème. Le but st de pousser l'enfant à trouver lui-même sa propre solution dans le conte. C'est vraiment une façon d'ouvrir l'esprit de l'enfant, lui donner du choix, lui donner des possibilités d'action dans le monde, de lui redonner la confiance en son propre pouvoir pour qu'il puisse lui trouver sa propre façon de vaincre, sa timidité, par exemple, ou de l'utiliser ou de vivre avec, selon ce qui lui convient.