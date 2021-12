Noël : comment s'est passé le réveillon des malades du Covid-19 ?

Un Noël 2021 qui restera gravé dans leur mémoire. Des jouets, des sourires autour du sapin... Ce sont des scènes que l'on a généralement à l'esprit lorsque l'on pense à Noël. Près de 500 000 de Français selon Santé publique France en ont été privés cette année. Ils ont été testés positifs au Covid-19 juste avant les fêtes. Ils ont donc passé un Noël un peu morose en isolement. "J'ai fait ma dinde du réveillon tout seul", raconte Emmanuel, pour qui le coup de massue est arrivé il y a une semaine lorsqu'il a découvert son test positif.

Le jeune homme de 22 ans a alors dit au revoir au foie gras, à la bûche et surtout aux retrouvailles avec toute sa famille venue spécialement à Paris pour le voir. "J'ai regardé deux-trois films sur Netflix toute la soirée et après, je me suis endormi", narre-t-il en détaillant sa soirée plutôt morne dans son appartement d'Évry en Essonne. Une soirée "difficile, mais on était obligé".

Un réveillon en pyjama

Et puis, il y a ceux qui n'ont pas passé Noël seuls, mais entre personnes contaminées. Tania, 13 ans, et toute sa famille sont clouées au lit à cause du Covid-19. Au programme, donc, un réveillon en pyjama et avec 39 de fièvre. "Cette année, il n'y a pas eu de repas de Noël : pas de grands repas, de grandes tables, on a juste mangé de la soupe", explique Tania.

"Ce matin, quand on a dû offrir les cadeaux, tout le monde toussait, on l'entendait dans toute la maison. Ce Noël était catastrophique", conclut-elle. Après cette soirée de fête gâchée, toute la famille espère quand même être sur pied pour profiter du réveillon du 31 décembre.