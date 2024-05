Neutraliser les effets de l'alcool, c'est la promesse d'un gel inventé par des chercheurs suisses

Réflexes altérés, nausées... Difficiles d'échapper aux effets de l'alcool lorsque l'on en consomme en trop grande quantité. Mais ces effets feront peut-être bientôt partie du passé. Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse, ont inventé un gel capable de rendre l'alcool inoffensif pour l'organisme.

Le principe : ce gel permet de dégrader la liqueur dans le tube digestif avant qu'elle ne passe dans le sang. Jusqu'à présent, lorsqu'il est consommé, l'alcool passe dans l'estomac et l'intestin avant de finir dans le foie, ou il sera décomposé. Plusieurs substances vont alors se créer, et notamment l'acétaldéhyde, une substance très toxique pour le foie et le reste du corps une fois dans notre sang. Ainsi, les personnes consommant régulièrement des boissons alcoolisées ont un risque plus élevé de développer certains cancers, comme celui de l'œsophage, précise le centre de lutte contre le cancer.

Renoncer aux effets négatifs de l'alcool

Avec ce gel, à ingérer avant ou pendant la consommation d'alcool, le corps transforme l'alcool sans produire d'acétaldéhyde. C'est ce que les tests menés actuellement sur des souris, ont prouvé. Ainsi, les rongeurs alcoolisés, après l'administration du gel, ont vu leur taux d'alcoolémie diminuer rapidement, cinq heures après la consommation de liqueurs, et la production de l'acétaldéhyde arrêtée. En revanche, pour l'alcool déjà présent dans le sang, le gel n'a aucun effet dessus.

Les chercheurs vantent ainsi la possibilité, pour les personnes souhaitant renoncer aux effets de l'alcool et ces impacts négatifs sur le corps, mais pas à la boisson, de lier les deux. Cela permettrait par exemple de prendre le volant après quelques verres de vin, sans être en état d'alcoolémie, précisent-ils. Après les souris, des essais cliniques devraient être lancés prochainement.