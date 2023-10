Movember : pourquoi les hommes doivent-ils se laisser pousser la moustache ?

Movember, un mot valise composé des mots "moustache" et "november", et surtout une opération de sensibilisation à la santé mentale des hommes, à la prévention du suicide et aux cancers de la prostate et des testicules. "Généralement, les hommes meurent 4 à 5 ans plus tôt que les femmes et de causes qui peuvent être largement évitées. Ce qui signifie que cela n'a pas lieu d'être : nous pouvons tous nous mobiliser pour vivre de plus saines, de plus heureuses et de plus longues vies", indique l'association Movember sur son site Internet.

Depuis 2003, l'association, qui se mobilise pour changer le visage de la santé des hommes, a financé plus de 1.250 projets de recherche dans le monde.

La moustache comme symbole d'un engagement

Chaque année, plus de 1,4 million de cancers de la prostate sont enregistrés dans le monde, faisant de cette maladie le deuxième cancer le plus répandu chez les hommes. Concernant le cancer des testicules, il est, dans plus de 95% des cas, soigné grâce à des traitements. Le reste ne bénéficie malheureusement pas de ces résultats positifs. C'est pourquoi ils ont inventé le : Movember. Un challenge consistant à se laisser pousser la moustache pendant 30 jours afin de sensibiliser le grand public aux pathologies masculines et récolter des fonds pour la recherche médicale.

Partant du constat que les hommes sont moins attentifs à leur santé que les femmes, se laisser pousser la moustache représente le symbole d'un engagement en faveur de la santé masculine et un moyen d'attirer l'attention, de susciter les discussions. En parallèle, de nombreux événements sont organisés un peu partout dans le monde comme des courses à pied, des concerts, des rassemblements. Des défis sont aussi proposés.

Comment y participer ?

Pour participer à Movember, vous devrez vous inscrire sur le site Internet de l'association. Une fois inscrit, vous accéderez à votre Mo Space et vous serez considéré comme un MoBro, surnom donné aux participants officiels. Le 1er novembre, rasez-vous de près et laisser ensuite pousser votre moustache tout le mois. Prenez des photos de l'avancement de votre moustache et affichez-les sur vos réseaux sociaux. Partez ensuite en quête de dons.

D'ailleurs, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de l'association Movember.