Méningocoque B, coqueluche, grippe... Découvrez le nouveau calendrier des vaccinations

Comme chaque année, après avis de la Haute autorité de santé, le ministère dévoile le nouveau calendrier des vaccinations. Cette édition 2022 réserve quelques nouveautés, tout particulièrement pour la vaccination des enfants. Mais certains adultes sont également concernés. D'abord pour les enfants, la liste des onze vaccins obligatoires ne change pas, mais celle des vaccins recommandés s'allonge. La vaccination contre le méningocoque B, qui n'était réservée que pour certaines populations à risque, est maintenant conseillée aux nourrissons à partir de trois mois.

Vaccin contre la coqueluche recommandé aux femmes enceintes

Pour le vaccin contre la coqueluche, la Haute Autorité de santé préconise aux mères de recevoir une dose à partir de six mois de grossesse et à la naissance. Le bébé sera ainsi protégé. Cette décision a été prise à cause du contexte épidémiologique. En France, 90% des décès par coqueluche surviennent dans les six premiers mois de vie.

Infirmiers et pharmaciens peuvent vacciner les adultes

Pour les adultes, la vaccination contre la grippe saisonnière est désormais recommandée chez les professionnels exposés aux virus porcins et aviaires. Il s'agit d'éviter la transmission des virus humains aux animaux. Enfin, depuis quelques mois, les infirmiers et pharmaciens peuvent vacciner toute personne majeure pour certains vaccins.