Ma nouvelle petite amie n'a pas d'orgasme, est-ce normal ?

Luc est avec sa nouvelle petite amie depuis un mois. Lors de leurs rapports, la jeune femme n'a pas d'orgasme. Luc se demande si cela est normal, alors que sa précédente petite amie avait régulièrement des orgasmes. Que peut-il faire pour y remédier ? Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste, y répond lundi dans "Sans rendez-vous", l'émission santé d'Europe 1.

Est-ce une situation normale ?

Sa petite amie a raison. Il faut parfois du temps, une relation paisible, pour arrêter de se regarder, de s'observer pour chercher au fond de soi les délices de la sexualité et du coït. Son discours est tout à fait légitime. Ceci étant, Luc a 23 ans et il pense qu'il suffit de pénétrer une femme pour provoquer la jouissance. Mais il oublie que les choses sont un peu plus compliquées que cela. En effet, sa compagne précédente avait déjà fait un cheminement et avait trouvé matière à jouissance dans son lien à lui. C'est difficile pour une femme de laisser le silence, parce que sa première inquiétude est d'inquiéter son partenaire qui penserait qu'il ne serait pas un bon amant.

Est-ce qu’un homme a réellement un moyen de savoir à coup sûr si sa compagne simule ?

Il ne peut pas le savoir. La jouissance est très intime. Les hommes, eux, savent quand ils sont excités, puisqu'ils voient leurs érections. Ils sont dans un monde d'évidences. Les hommes veulent, assez légitimement, savoir si ça marche pour leur partenaire. Si une femme est silencieuse, ils peuvent se dire qu'ils sont mauvais. Les films pornographiques ont beaucoup abîmé cette image, puisqu'ils ont donné un seul et unique modèle de jouissance. La jouissance peut être un frémissement intérieur délicieux, d'une profondeur incroyable et sans pour autant faire du bruit. Ne cherchons pas les pupilles dilatées, les seins qui se contractent… Cherchons chacun notre plaisir.

Luc devrait-il rappeler son ancienne compagne, pour savoir si elle avait vraiment des orgasmes ?

Non, de toute façon elle lui dira oui sauf s'ils se sont quittés en mauvais termes. Il faut se dire que majoritairement, les femmes découvrent et connaissent l'orgasme aux alentours de 40 ans. Souvent, une femme s'inquiète que ça ne vienne pas tout de suite. Du coup, elle est trop dans la conversation avec son partenaire et a du mal à recevoir son propre plaisir.