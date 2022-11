Les rêves essayent-ils de nous envoyer un message ?

Et si vos rêves avaient un message pour vous ? Vous avez l'impression que votre cerveau vous joue des tours pendant la nuit et pourtant, il est important de l'écouter au réveil. Pour Florence Lautrédou, coach et psychanalyste invitée de Bienfait pour vous sur Europe 1, certains de ses rêves lui ont indiqué qu'il était temps de terminer une histoire d'amour ou même de quitter un travail. Comment le rêve peut-il nous faire prendre ce genre de décisions ? Que nous indique-t-il ?

"Pour l'histoire d'amour, c'était la fin de l'aventure, il n'y avait plus vraiment de connexions. Un jour, je passais une très bonne soirée chez des amis. Lors de ce week-end, on devait y aller à deux et pourtant j'y suis allée seule. Le matin, une voix très métallique qui n'était pas la mienne me dit 'Le temps est venu de s'en aller'. C'était d'une clarté chirurgicale et je pense que ça provenait de mon ange gardien ou de mon âme. Si je n'avais pas écouté ce rêve ou cette voix, cela n'aurait pas été très bien pour moi", explique-t-elle.

"Certaines personnes n'ont pas de scénario mais se réveillent avec une simple mélodie dans la tête. J'invite à retrouver la chanson qu'il y a derrière parce que les paroles seront souvent le message", souligne Florence Lautrédou.

Noter ses rêves

Au réveil, il est souvent difficile de se souvenir d'un rêve. Pourquoi ? "Si on schématise, il existe toujours un conflit entre notre inconscient qui a des messages à nous faire passer, et notre conscient qui est souvent pris par les éventuelles inquiétudes et l'anxiété. Durant la nuit, l'inconscient peut nous envoyer des messages. Seulement, notre mental, qui n'aime pas toujours les changements de notre vie, va censurer ces messages. La meilleure façon de le faire, c'est de nous empêcher de nous souvenir de nos rêves. Ce qui explique qu'on recommande aux gens qui veulent s'en souvenir de les noter", précise-t-elle.

L'image, bonne ou mauvaise, qui accroche l'individu durant le rêve, a toujours un message derrière que seul le concerné peut comprendre.

L'hypnose pour améliorer le sommeil

Benjamin Lubszynski, hypnothérapeute et auteur du livre Maîtrise les superpouvoirs de l'hypnose !, admet que cette médecine peut être utilisée pour améliorer le sommeil et le rendre plus profond. "Lors d'un essai clinique, on faisait vivre l'expérience suivante : on était un poisson et on plongeait de plus en plus profondément dans la mer. Les résultats indiquaient que plus nous étions profonds dans l'eau, plus le sommeil était profond. Dans le sens contraire aussi, le sommeil est plus léger si on reste à la surface", détaille-t-il.

"L'hypnose permet d'avoir un sommeil plus profond et donc plus récupérateur. On peut l'utiliser aussi pour travailler sur les cauchemars et donc sur les rêves", conclut l'hypnothérapeute.

Le rêve lucide comme thérapie ?

Une question se pose souvent lorsque l'on parle de rêve : peut-on le contrôler ? Interrogé sur le sujet, Benjamin Lubszynski nous parle du "rêve lucide". "C'est quoi ? Simplement un rêve dont on prend conscience", définit-il. À travers celui-ci, plusieurs choses peuvent se passer. "Il est possible de changer le décor et pour ceux qui sont vraiment entraînés sur les rêves lucides, il est possible de décider du rêve que l'on veut, le rendre merveilleux", précise l'hypnothérapeute.

Aujourd'hui, les neuroscientifiques s'intéressent à ce sujet et cherchent à comprendre l'intérêt que le rêve lucide peut avoir sur le cerveau. "Va-t-on pouvoir guérir les traumatismes ? Va-t-on pouvoir travailler sur le deuil ? Pouvoir parler à une personne décédée peut-il aider dans le deuil ? On ne le sait pas encore mais tout ceci est en train d'être étudié."