Les Hauts-de-France particulièrement touchés par le cancer

Il y a plus de cancers et de morts dus à cette maladie dans les Hauts-de-France que dans le reste du pays, notamment ceux liés au tabac et à l'alcool, souligne une cartographie inédite établie par les autorités sanitaires. Publiée sous la forme de 16 rapports régionaux, elle dresse de "premières estimations régionales et départementales de l'incidence et de la mortalité" des cancers en France pour la période 2007-2016, selon l'agence sanitaire Santé publique France. Cette cartographie, qui porte sur 23 types de cancer, met en évidence de grandes disparités et des spécificités marquées selon les territoires.

Les Hauts-de-France sont globalement la région la plus touchée. Selon le rapport qui leur est consacré, "de nombreux cancers apparaissent en sur-incidence [l'incidence désigne le nombre de nouveaux cas] et sur-mortalité" : lèvre-bouche-pharynx, œsophage, côlon-rectum, prostate, sein, ainsi que poumon, vessie et foie uniquement chez les hommes. "Une partie importante des cancers en sur-incidence dans les Hauts-de-France présente certains facteurs de risque en lien avec le mode de vie comme les consommations de tabac, d'alcool et la surcharge pondérale", notent les experts.

La région Pays-de-la-Loire, deuxième région la plus touchée. Plus à l'Ouest, "la région Pays-de-la-Loire se situe en deuxième position des régions métropolitaines les plus touchées par le cancer chez l'homme, après les Hauts-de-France". En Bretagne, on observe un nombre de cas et/ou une mortalité supérieurs à la moyenne nationale pour les cancers "liés à la consommation d'alcool et de tabac (oesophage et estomac pour les deux sexes, lèvre-bouche-pharynx et foie chez les hommes)".

A l'inverse, en Auvergne-Rhône-Alpes, la situation globale est "favorable chez les hommes et chez les femmes par rapport à la France métropolitaine". Cette région connaît "des niveaux d'incidence et de mortalité parmi les plus bas de France métropolitaine pour des cancers qui partagent le tabac et/ou l'alcool comme facteur de risque: poumon, oesophage, larynx et lèvre-bouche-pharynx".

L'impact du tabac et de l'alcool. Les spécialistes insistent toutefois sur le fait que ces études sont "descriptives" : elles ne permettent pas d'établir un rapport de cause à effet certain entre les contrastes régionaux observés et les hypothèses d'explication, même si ce rapport semble évident en ce qui concerne les cancers liés au tabac et à l'alcool. Chaque année, on relève 356.000 nouveaux cas de cancer en France métropolitaine, dont 55% chez l'homme, rappelle l'étude. Le nombre de décès est en moyenne de 152.000 par an (89.000 chez les hommes et 63.000 chez les femmes).

"Des estimations montrent que plus de 4 nouveaux cas de cancers sur 10 chez les adultes de 30 ans et plus seraient attribuables à des facteurs de risque liés au mode de vie" (tabac, alcool, alimentation, surpoids et obésité), notent les experts.

*Cette cartographie est le fruit d'une collaboration entre Santé publique France, le réseau français des registres des cancers (réseau Francim), les Hospices civils de Lyon et l'Institut national du cancer (INCa).