Les dents ne sont ni un outil, ni un coupe-ongles, arrêtons de les malmener

Il est une partie de notre corps que l’on aurait tendance à négliger : les dents. C’est un article du Parisien qui jette l’opprobre sur les "gestes qui abîment nos dents au quotidien". Grâce à nos dents, on mange, on parle, on sourit, et on leur rend bien mal. Nos petites habitudes leur font du mal et peuvent même occasionner de vrais et importants dégâts dans notre bouche.

Ces petites habitudes à bannir

Certaines de nos habitudes sont à bannir pour cesser de malmener nos dents. Il faut cesser de se servir de ses dents comme d’un outil pour ouvrir un sachet, arracher l’étiquette d’un vêtement ou découper un fil. Pire encore, il est plus que déconseillé de décapsuler une bouteille ou casser des noix avec ses dents.

Il faut également arrêter de se ronger les ongles - l’onychophagie - ce petit geste qui dit tout de votre stress. Pas de surprise, on savait que cela était mauvais pour les doigts, mais c’est aussi très mauvais pour les dents. Au quotidien, grignoter ses ongles est très nocif pour les incisives centrales. En effet, ces dents-là sont extrêmement fines, et à terme, le choc avec les ongles durs peut conduire à une fracture de la dent.

Il est également fortement déconseillé de partager son verre pour éviter la contamination croisée. En effet, partager son verre, c’est partager les bactéries. Dès lors, il faut que les parents évitent de goûter une cuillère de purée avant de la donner à manger au bébé, et qu'ils bannissent le nettoyage maison (avec la bouche) de la tétine après qu’elle est tombée par terre. Enfin, petit rappel à toutes fins utiles : il est recommandé de se brosser les dents deux fois par jour.