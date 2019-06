Les chocs dentaires se multiplient chez les enfants : comment réagir si cela arrive ?

Les enfants ont les dents fragiles, et il faut décupler de vigilance. La Fédération française d’orthodontie a récemment lancé un appel en ce sens, alertant contre la multiplication des chocs dentaires chez les enfants. En cause notamment : des accidents de trottinettes électriques en hausse de 23% depuis le début de l'année. Le nombre de blessures au niveau des dents qui ne sont pas, elles, protégées par les casques, explose ces derniers mois.

Mais il n'y a pas que les trottinettes. Entre 0 et 11 ans, entre les premiers pas, les bagarres entre frères et sœurs et la pratique de certains sports, les chocs dentaires chez les enfants sont très courants. Alors comment réagir ?

Un choc sur les dents ou la mâchoire, chez un enfant, c'est toujours une urgence. C'est le message des spécialistes de la Fédération d'orthodontie, qui rappellent que même lorsqu'il n'y a pas de dents cassées, il faut toujours consulter, a minima dans les jours qui suivent. Chez un petit enfant qui a encore des dents de lait, par exemple, il est important de vérifier grâce à une radio que l'accident n'a pas abîmé, plus en profondeur, les dents définitives en préparation en dessous.

Attention à ne pas trop nettoyer la dent qui est tombée

Et lorsqu'il y a eu de la casse, quand une dent est fêlée ou même entièrement tombée, là il faut voir, si possible, un dentiste dans l'heure, en n'oubliant pas d'emporter le morceau ou la dent bien conservée. "Il faut bien récupérer le morceau de dent dans un milieu de conservation adéquate, du lait, de l'eau, du sérum physiologique ou même la salive de l'enfant. On prend un verre, on le fait cracher dedans et on appelle son dentiste le plus vite possible", précise le docteur Noémi Schlusselberg au micro d'Europe 1.

Enfin, attention à ne pas trop nettoyer la dent qui est tombée. S'il y a un peu de tissus, c'est à dire de la chair dessus, surtout n'y touchez pas ! C' est cette matière vivante qui permettra au dentiste de la remettre en place, dans la bouche de l'enfant, dans les meilleures conditions.