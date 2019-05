L'OMS reconnaît le burn-out comme maladie professionnelle : "Cela va responsabiliser les employeurs"

CORRIGÉ - Le burn-out, toujours pas reconnu comme "maladie". L'OMS considère que le burn-out est un "phénomène lié au travail" et pas une maladie, a déclaré mardi un porte-parole, en apportant des précisions à ce qui avait été annoncé la veille. Il a précisé que seule la définition du burn-out "a été modifiée à la lumière des recherches actuelles". Il est décrit comme "un syndrome (...) résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès" et qui se caractérise par trois éléments : "un sentiment d'épuisement", "du cynisme ou des sentiments négativistes liés à son travail" et "une efficacité professionnelle réduite".

Le burn-out enfin reconnu par l'OMS comme une maladie. Elle y est décrite comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. L'OMS précise bien que le burn-out "fait spécifiquement référence à des phénomènes relatifs au contexte professionnel" et non pas à d'autre expérience de la vie. Une vraie victoire pour Jean-Claude Delgènes, président fondateur de Technologia, l'un des principaux cabinets de prévention de risques liés au travail et auteur du livre "Idées reçues sur le burn-out". Lui se bat depuis de longues années pour cette reconnaissance, et s’en félicite, mardi matin au micro d’Europe 1.

"On ne pourra plus dire que ce n'est plus une maladie"

"Demain, lorsque des gens demanderont à être reconnus au titre de cette maladie, on ne pourra plus dire que ce n'est pas une maladie", s'est réjouit Jean-Claude Delgènes. "Auparavant, lorsque certains déposaient un dossier en demande de reconnaissance, on leur disait : "non, vous êtes déprimés, ce n'est pas une maladie."" L'OMS vient en effet d'intégrer le burn-out dans la classification internationale des maladies. "La définition de l'OMS renvoie vers les responsables d'entreprises, donc ça veut dire que quelque part, cette caractérisation médicale va inciter à qualifier les causes d'ordre professionnelles, et donc à responsabiliser les employeurs", rappelle Jean-Claude Delgènes.