L'anesthésie générale est-elle dangereuse pour la santé ?

L’émission Sans Rendez-vous d’Europe 1 répond tous les jours aux questions de santé des auditeurs. Ce jeudi, Marina se demande si elle doit faire une anesthésie générale lorsqu'elle se fera enlever ses dents de sagesse, craignant que cette anesthésie soit dangereuse pour le corps. Pour le docteur André Chaine, chirurgien maxillo-facial et stomatologue, l'anesthésie générale n'est pas dangereuse pour la santé pour un individu n'ayant aucune comorbidité.

La question de Marina

"Je dois enlever mes dents de sagesse et j'ai entendu dire qu'on pouvait faire une anesthésie générale mais j'ai peur que cela soit dangereux pour le corps. Est-ce que je devrais demander plutôt une anesthésie locale ?"

La réponse de André Chaine

"On se pose souvent la question de savoir s'il faut faire une anesthésie générale ou une anesthésie locale pour enlever les dents de sagesse. En pratique, il y a des raisons médicales qui motivent l'une et l'autre. La première raison est médicale : c'est la difficulté liée à la situation anatomique des dents. Parfois lorsque les dents sont très profondément incluses ou dans des positions anormales, il est préférable de faire une anesthésie générale. C'est plus confortable, on n'entend pas ce qu'il se passe et ça se passe en général sur une journée.

On croit souvent que l'anesthésie générale est dangereuse pour l'état de santé. En pratique, il a été prouvé que faire une anesthésie générale lorsqu'on a pas de comorbidité au niveau de sa santé, est moins risquée que faire un voyage en voiture sans ceinture de sécurité. Le choix de l'anesthésie locale peut être privilégié lorsqu'il s'agit de dents de sagesse faciles à enlever. A ce moment là, ça se passe très bien en cabinet et en une demi heure, l'affaire est réglée."