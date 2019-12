La vitamine D, remède contre le manque de soleil hivernal, mais pas seulement

Dans Sans rendez-vous, sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed explique les bienfaits de la vitamine D, souvent négligée par les patients et les risques auxquels ils s'exposent en cas de carence. "C'est une vitamine qui est indispensable, pourtant la moitié de la population en manque."

Son premier effet est au "niveau des intestins et des reins, pour fixer le calcium et le phosphore", mais elle a également une capacité d'actions dans le pancréas, dans le système cardio-vasculaire et dans le système neuronal qui comportent des "récepteurs de vitamine D. Dans son fonctionnement normal, "la vitamine D participe à la croissance osseuse". A l'inverse une carence peut provoquer," le rachitisme chez l'enfant, qui reste rare, et des problèmes de perte osseuse, notamment chez les personnes âgées, qui provoquent des fractures."

Cela joue également sur "l'immunité : on sait que l'on est un peu moins malade si on prend de la vitamine D, notamment en période d'hiver. En cette période de l'année, ça ne fait de mal à personne". L'hiver l’exposition au soleil est diminuée, et consommer de la vitamine D permet de "lutter contre des infections virales, et retrouver de l’énergie". En résumé : "tout le monde peut et doit en prendre", selon le docteur Jimmy Mohamed.

Des populations plus à risque

Si la vitamine D est utile à tous, elle le devient plus encore dans des populations dites à risques : "les bébés, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, notamment en institution". Les personnes qui ont une forte pigmentation cutanée et les personnes qui font un régime végétalien peuvent également avoir besoin de cures de vitamine D. Enfin, la prise de cette vitamine peut se révéler pour récupérer plus rapidement, "après des chirurgies notamment de l'obésité ou après des pathologies osseuses".