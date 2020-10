LA QUESTION SEXO - J'ai flashé sur mon médecin, que faire ?

Peut-on transformer une relation de patient à médecin en relation amoureuse ? C'est la question que se pose Pierre, après avoir craqué pour son dermatologue, qu'il a croisé sur une application de rencontre. Jeudi, dans Sans Rendez-vous, sur Europe 1, la sexologue Catherine Blanc lui a livré ses conseils.

La question de Pierre

"Je flashe sur mon dermatologue, que j'ai croisé sur une application de rencontres. J'hésite à le contacter. C'est peut être l'homme de ma vie, et au pire, je pourrais changer de médecin. Qu'en pensez-vous ?"

La réponse de Catherine Blanc

"La difficulté, c'est qu'on ne peut pas mélanger les choses. Ce médecin n'en reste pas moins un homme animé de désirs et de sexualité. Et entre les deux hommes, l'élan est déjà vicié. Il y a l'élan pour un homme qu'on aurait rencontré dans la rue, mais il se trouve que c'est son dermato, c'est-à-dire celui qui le soigne. C'est donc une autre valeur qui entre dans la qualité de la relation, c'est l'idée que c'est un soignant, quelqu'un qui va prendre soin de moi, qui va me réparer.

Il faut sortir absolument du champ du contexte médical parce que sinon, on est dans quelque chose qui a des allures incestueuses. Celui qui soigne est dans un rôle de parent, dans un rôle de puissance aussi, à pouvoir soigner ou pas, tout en étant dans un rôle de jouissance partagée. On est dans quelque chose qui ne va pas, indépendamment même de la déontologie.

Mais ce genre de rencontre ne peut-elle pas déboucher sur une belle histoire ?

Bien sûr qu'on peut tomber amoureux dans n'importe quel contexte. De toute façon, les relations amoureuses ou les relations de désir sont toujours fondées sur des idées que l'on a du pouvoir de l'autre et de ce qui fait l'attirance pour cet autre. Donc, évidemment que le médecin va être automatiquement désiré comme le professeur, le patron, l'avocat, c'est-à-dire des personnes qui vous protègent, vous soignent, vous apprennent, etc.

Il y a toujours dans la relation un peu de ça. Est-ce à dire qu'en dehors de ces métiers, il y a des gens qui sont dépourvus de toutes ces projections ? Non. Donc, la projection d'un parent protecteur ou d'un parent qui sauve se fait de toute façon, mais encore plus dans le cadre professionnel. Et ça peut tordre la relation et mettre une sorte de hiérarchie un peu malsaine entre les deux.

Pierre peut-il tout de même tenter sa chance ?

Oui, mais via l'appli, et surtout pas dans la consultation. Et en précisant qu'ils se sont croisés, en lui disant qu'il a été un ancien patient, et qu'il n'en a plus l'intention, parce qu'il voudrait aller plus avant. Et si les deux hommes se fréquentent, la relation professionnelle doit s'arrêter. On soigne les gens qu'on aime, mais par contre, ça ne peut pas être tarifé, pour bien montrer que ce n'est pas un rapport de professionnel."