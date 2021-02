LA QUESTION SEXO - Pourquoi les compromis sont-ils inévitables en amour ?

Qui n'a jamais fantasmé sur sa vie future ? Avoir ou pas des enfants, déménager dans une ville inconnue ou rester chez soi, profiter d'une salutaire solitude ou avoir un partenaire de vie… Mais en s'impliquant dans une relation amoureuse, il faut souvent accepter des compromis pour faire coïncider nos rêves avec ceux de notre partenaire. Jeudi dans Sans rendez-vous, la sexologue Catherine Blanc rappelle qu'il peut être délétère d'avoir une idée trop fixe de nos ambitions et de nos objectifs : au début d'une relation, cela peut faire peur au partenaire potentiel.

La question de Johanna

J’ai remarqué que ma sœur de 26 ans a vraiment du mal à trouver l’amour. En même temps, elle effraie souvent les hommes. Au bout d’un mois de relation, elle avait dit à son dernier compagnon en date qu’elle voulait quatre enfants et que c’était non négociable. Résultat : il l’a quittée. Comment l’aider à comprendre qu’il faut du temps et des compromis en amour ?

La réponse de Catherine Blanc

La sœur de Johanna sait ce qu’elle veut au-delà de l’autre. C’est toute la difficulté. Avoir un projet est évidemment légitime. Mais en face il y a un homme qui soit n’a pas le même projet, soit voudrait nourrir un projet de concert et pas un projet déjà tout écrit.

Ceci étant, on peut aussi se demander si le but n'est en fait pas de lui faire un peu peur. Quand on se dit qu’on n’arrive pas à trouver l’âme sœur mais que dès qu’on arrive dans une relation on se précipite pour exposer des projets "non-négociables", c’est à se demander si on en a vraiment envie. On peut se dire que c’est une manière d'éprouver cet homme. Il y a une part d’agressivité ou de provocation.

Dire que c’est non négociable c’est aussi ne pas compter sur la réalité de la vie et de la biologie. Il est aussi possible que la sœur de Johanna soit coincée dans le modèle d’une grand-mère, d’une mère, d’une sœur qui ont eu quatre enfants.

La fermeté peut montrer une façon d’être dominant vis-à-vis de l’autre, ou alors une certaine fermeté vis-à-vis de soi-même, qui nous a poussé à tracer une ligne de conduite très rigide. Mais moi je trouve que cela augure de grandes tristesses. Ce n’est pas tant le problème de l’autre, qui accepte ou n’accepte pas. Ce qui m’inquiète, c’est cette volonté d’écrire ce qu’elle voulait ou devait être pour être une femme accomplie. Si d’aventure cela ne se produisait pas, elle en ressentirait une grande douleur, tout s’effondrerait.