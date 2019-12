LA QUESTION SEXO - ne pas avoir envie de faire l'amour tous les jours, est-ce normal ?

Il n'y a aucune obligation de faire l'amour tous les jours, même si certains, notamment des hommes peuvent le croire. Dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1, Catherine Blanc, sexologue et psychiatre, répond à la question d'un auditeur qui s'inquiète de l'état de son désir sexuel, car il n'a pas envie tous les jours.

La question de Nathan :

"Je n'ai pas envie de faire l'amour tous les jours, est-ce normal ?"

La réponse de Catherine Blanc :

La sexualité n'a pas lieu d'occuper toutes nos pensées ou toutes nos journées, peut-être qu'il est inquiet vis-à-vis de son idée de la virilité. La sexualité n'est pas comme toutes les autres fonctions que sont manger, uriner, respirer. Ça on est obligé et on meurt sinon. La sexualité, elle, peut tout à fait s’accommoder, qu'on soit en train de faire ses emplettes pour Noël par exemple, et qu'on ne soit pas en train de faire l'amour.

Pourquoi les hommes croient que faire l'amour tous les jours est une obligation ?

C'est toujours associé à la virilité, quantifiée à la fréquence, au nombre d'heures d'érection, si on veut caricaturer. Il s'inquiète car il n'a pas envie, mais certainement aussi car il est sollicité et il n'arrive pas y répondre. Du coup la question de la normalité est importante car cela lui permet de justifier de son droit, comme certains pourraient s'imaginer que les femmes en ont le droit.

Est-ce que les périodes de Noël ne sont pas plus propices à faire l'amour, parce que c'est une période festive ?

Noël c'est surtout un moment pour les enfants et avec leurs listes de cadeaux longues comme le bras c'est sans doute très compliqué de mêler sexualité, plaisir, liberté, vacances, dans de telles conditions. Il n'y a pas de période où c'est plus simple, car c'est aussi angoissant les moments plus libres, car ce qui ne se passe pas est d'autant plus visible, donc souvent c'est encore plus anxiogène en période de fêtes.

Il n'est sans doute pas tout seul à ne pas avoir envie tous les jours ?

Evidemment. Et tout dépend de quoi on parle. Certains ne le font pas tous les jours mais plus longuement, d'autres c'est tous les jours mais l'histoire de quelques petites minutes seulement. A chacun de voir son rapport à l'érotisme, et ne pas confondre érotisme et hygiène. Il y a aussi des femmes qui adorent faire ça tous les jours, et d'autres non.

Comment faire pour avoir plus envie ?

D'abord, se poser la question de savoir si la relation dans laquelle il est lui convient. Il se peut que son rapport à lui même et la sexualité ait été un peu abîmé, si sa relation est en difficulté. Ne pas faire l'amour c'est aussi une façon d'opposer quelque chose à l'autre. La sexualité a besoin aussi qu'on soit en bonne santé, si on a les hormones de la sexualité dans les chaussettes, il n'y a aucune chance qu'on puisse avoir un élan, si ce n'est un élan mu par l’anxiété et le besoin de se raccrocher à quelque chose, un câlin.

La question est intéressante au-delà de la relation, car elle permet de se demander 'comment je vais moi ?'. On oublie trop souvent de regarder cet aspect là : on parle souvent de qualité de couple, du besoin de faire son jogging sexuel, mais quand on n'a pas les ressorts dans le corps, en dopamine et en sérotonine, c'est impossible. Il ne faut pas imaginer qu'on serait dans une liberté absolue dans ce domaine, si on a été déprimé toute la journée.